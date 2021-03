Rusija odobrila prvo cepivo proti covidu-19 za živali

"Ruski znanstveniki so prepričani, da bi lahko uporaba cepiva preprečila, da bi virus mutiral, kar se najpogosteje zgodi, ko virus preskakuje med živalskimi vrstami," so sporočili iz ruske službe.

Cepivo so od oktobra klinično testirali na psih, mačkah, minkih, lisicah in drugih živalih. "Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je cepivo varno in je zelo imunogeno, saj so vse testirane živali razvile protitelesa proti koronavirusu v 100-odstotkov primerih," je dejal namestnik vodje Rosselkhoznadzora Konstantin Savenkov .

Po svetu so zabeležili že več primerov, ko so se hišni ljubljenčki in druge živali okužile z novim koronavirusom. Strokovnjaki sicer menijo, da je možnost prenosa okužbe s hišnega ljubljenčka na lastnika minimalna.

Posamezni izbruhi virusa pa so pojavljali na farmah minkov, zato so na Danskem odredili usmrtitev okoli 15 milijonov minkov, saj so pri ljudeh odkrili mutacijo novega koronavirusa, ki naj bi jo na človeka prenesle prav te živali.

Novico o cepivu za živali so sporočili po tem, ko je v ponedeljek Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila strokovno poročilo, v katerem ugotavljajo, da je "verjetno ali zelo verjetno", da je virus z netopirjev preskočil na človeka preko za zdaj še neznanega vmesnega gostitelja. Kot ta vmesni člen so se sprva omenjale kače in luskavci.