Rusija že z oktobrom obljublja množično cepljenje proti covidu-19

Cepivo je razvil državni raziskovalni laboratorij s sedežem v Moskvi. Še eno cepivo, ki ga razvija Vector, laboratorij v Novosibirskem, pa je trenutno v fazi kliničnih testiranj, poroča Russia Today. Ruski zdravstveni minister predvideva, da bosta v kratkem pripravljena še dva cepiva, ki ju bodo nato preizkusili na prostovoljcih.

Rusija si prizadeva, da bi postala prva država na svetu z varnim in učinkovitim cepivom. Običajno znanstveniki cepiva razvijajo in testirajo več let, a v trenutnih okoliščinah, ko svet nestrpno pričakuje cepivo, je več držav in farmacevtskih podjetij zatrdilo, da lahko varno cepivo izdelajo v 18 mesecih ali še manj.

Tekma za to, kdo bo imel prvi v rokah cepivo proti novemu koronavirusu, se sicer zaostruje. Pa ne le med podjetji, ampak tudi med državami, kjer naj bi potekala prava vojna med Kitajsko, ZDA, Evropo, Indijo in Rusijo, v bitko pa naj bi bili poleg najboljših znanstvenikov še kako vpleteni tudi najboljši hekerji in vohuni.