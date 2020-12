V Moskvi začeli cepljenje, v ZDA znova najvišje številke do zdaj

Rusija bo prebivalce cepila z lastnim cepivom Sputnik V, ki ga je registrirala že avgusta letos, kljub kritikam, da cepivo še ni bilo dovolj testirano, saj tretje faze kliničnih testiranj takrat še ni niti začela. Do zdaj je tretjo fazo že zaključila, a izsledkov javnosti še ni predstavila. Znanstveniki, ki stojijo za cepivom, pravijo, da stranskih učinkov ne povzroča. Poleg tega naj bi bilo cepivo kar 95-odstotno učinkovito.

Moskovski župan Sergej Sobjanin, ki je na začetku tega tedna napovedal množično cepljenje, pravi, da so prvi za prejem cepiva na vrsti zaposleni v šolstvu, zdravstvu in socialni delavci. Seznam pa bodo dopolnjevali, ko bo na voljo več odmerkov cepiva.

Moskovčani se lahko za cepljenje registrirajo po spletni strani oziroma si na ta način rezervirajo termin. Zaposleni morajo biti v prej omenjenih poklicih in stari med 18 in 60 let. Zgolj za ta konec tedna naj bi se registriralo že več tisoč Moskovčanov, poroča BBC. Cepljenje poteka na 70 lokacijah po mestu s približno 13 milijoni prebivalcev.

Iz programa cepljenja so oblasti izločile osebe, ki so imele v zadnjih 14 dneh kakršnekoli respiratorne bolezni, osebe s kroničnimi stanji, nosečnice in doječe matere.

Vsaka oseba mora prejeti dva odmerka cepiva, drugega 21 dni po prejemu prvega.

Moskva velja za epicenter epidemije koronavirusne bolezni v Rusiji, ki v zadnjih dneh zaznava rekordno visoke številke dnevnih okužb. Čeprav so ruske oblasti izključile možnost vnovičnega zaprtja države za zajezitev širjenja epidemije, je Sobjanin v Moskvi uvedel nekatere omejitve. Med drugim je omejil obratovalni čas lokalov in restavracij, odpovedal nekatere kulturne in športne prireditve, študenti se izobražujejo na daljavo.