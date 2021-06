Rusom, ki odklonijo cepljenje, grozi odpoved

V Rusiji, kjer se radi pohvalijo, da so kot prvi registrirali cepivo proti covidu-19, se soočajo z izjemno majhno precepljenostjo in odklonilnim odnosom do cepljenja. Ena od javnomnenjskih raziskav je pokazala, da kar 62 odstotkov Rusov ne želi biti cepljenih s Sputnikom, ki je večini edino dostopno cepivo. Ruske oblasti sicer pravijo, da ljudje lahko odklonijo cepljenje, toda v resnici mnogim grozi odpoved, če to storijo.

Rusija je avgusta 2020 kot prva država na svetu registrirala svoje cepivo proti covidu-19. Novico je takrat preko državne televizije sporočil kar sam ruski predsednik Vladimir Putin in dejal, da se je s Sputnikom V cepila tudi ena od njegovih hčera. Množično cepljenje zdravstvenih delavcev in učiteljev se je nato začelo v začetku decembra in sprva je kazalo, da bo Rusija pri precepljenosti svoje populacije močno prehitevala ostale države. A 10 mesecev po odobritvi cepiva Sputnik V je precepljenost prebivalstva v Rusiji ena najnižjih med državami, ki imajo široko dostopna cepiva. Kljub brezplačnim cepivom, ki so na voljo od lanskega decembra, se je v državi s 146 milijoni prebivalci najmanj enkrat cepilo le 22,2 milijona ljudi. To je le okoli 15 odstotkov od 146 milijonov Rusov. Za primerjavo: v ZDA je vsaj en odmerek cepiva prejelo že 53,5 odstotka populacije. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes sporočil, da bodo prilagodili trenutni cilj precepljenosti. Priznal je, da jim do jeseni ne bo uspelo cepiti 60 odstotkov prebivalstva. "Šele ta teden je število tistih, ki se želijo cepiti, bolj kot ne začelo rasti," je dejal. Zaposleni lahko ostanejo brez službe, podjetjem grozi začasno zaprtje Večje zanimanje za cepljenje je predvsem v Moskvi, ki je postala tudi prvo rusko mesto, kjer je cepljenje delno obvezno. Čeprav Peskov trdi: "Cepljenje ostaja prostovoljno." A v Moskvi to ne drži za številne zaposlene v javnih službah in tudi v storitvenem sektorju, vsaj ne brez posledic. V ruski prestolnici, kjer imajo izjemno nizko precepljenost, so namreč mestne oblasti pred dobrim tednom sporočile, da mora najmanj 60 odstotkov zaposlenih v storitvenih dejavnostih (od gostinstva do prometa) prejeti prvi odmerek cepiva do 15. avgusta. Če zaposleni cepljenje odkloni, lahko ostane brez službe. "Če Moskovčan dela v storitvenem sektorju in se mora cepiti, a se je odločil, da se ne bo cepil, mora preprosto nehati delati v storitvenem sektorju. In, če želi, lahko poišče službo na drugem področju, ki ni povezano s tistimi področji, kjer je predpisano cepljenje," pa je takšno odločitev mestnih oblasti po poročanju CNN komentiral Peskov.

Delodajalci pritiskajo na zaposlene, naj se cepijo, ko dobijo poziv, saj v nasprotnem tudi njim grozijo sankcije. Če namreč v storitvenih podjetjih ne bodo dosegli cilja 60-odstotne precepljenosti, jim grozijo denarne kazni in celo 90-dnevno zaprtje. Da bi omejil širjenje okužb, je župan naročil podjetjem v mestu, da morajo domov poslati 30 odstotkov zaposlenih, ki niso cepljeni. "Moram se cepiti zaradi službe, ker delam v gostinstvu," je za CNN dejal 29-letni natakar Dmitry, ki je stal v vrsti pred cepilnim centrom in čakal na svoj prvi odmerek. Prepričan je, da se bodo na koncu morali cepiti vsi.

icon-expand Ljudje čakajo v vrsti na cepljenje v enem izmed moskovskih cepilnih centrov

Tudi Jegor, ki je zaposlen v IT in nima neposrednega stika s strankami, pravi, da ni imel izbire glede cepljenja. "V službi so mi naročili, da se moram cepiti," je dejal. "Moralo bi biti prostovoljno, a je v resnici prostovoljno-obvezno," je še dodal in dejal, da se mu takšen način ne zdi pravilen. 62 odstotkov Rusov se ne želi cepiti s Sputnikom Ena od stvari, zaradi katerih mnogi Rusi odklanjajo cepljenje je tudi ta, da nimajo možnosti izbire med cepivi. Večini Rusov so namreč na voljo le ruska cepiva, poleg Sputnika V še EpiVacCorona in CoviVac, ki pa jim številni ne zaupajo. Cepivo Sputnik V naj bi sicer imelo kar 91-odstotno učinkovitost, Rusija pa tega svojega paradnega konja ga prodaja tudi nekaterim drugim državam, kot so Turčija, Srbija, Madžarska, Brazilija ... Na ruskem ministrstvu za zdravje so danes zatrdili, da so vsa tri ruska cepiva proti covidu-19 učinkovita, varna in zagotavljajo imunost, ljudje pa jih dobro prenašajo. Samir Onjušev, glasbenik iz Moskve, je za NBC News dejal, da verjame, da so cepiva nujna za zaustavitev pandemije. Vendar pa se sam še ne namerava cepiti. "Če bi imel izbiro, bi raje izbral nerusko cepivo," je dejal 29-letnik. Kot pravi, je prepričan, da je za nizko precepljenost kriva vlada, saj ji ljudje ne zaupajo.

Čeprav je Putin zatrdil, da se je tudi sam cepil z ruskim cepivom, pa marsikdo temu ne verjame. Vlada je podala zgolj kratko izjavo, da se je ruski predsednik cepil z ruskim cepivom. Vendar pa v nasprotju z večino svetovnih voditeljev, ki so se cepili ob spremstvu kamer in fotografov, Putin tega ni storil, prav tako pa iz Putinovega kabineta v javnost niso posredovali nobenega takšnega posnetka. Javnomnenjska raziskava, ki jo je prejšnji mesec objavil neodvisni center Levada, je pokazala, da se kar 62 odstotkov Rusov ne želi cepiti s Sputnikom V. "Rusi vedo, da so nemški avtomobili boljši od ruskih in tako tudi težko verjamejo, da je rusko cepivo boljše," je za NBC News dejal epidemiolog Vasilij Vlassov, sicer zaposlen na Višji ekonomski šoli v Moskvi, ki tudi sam razmišlja, da bi se v tujini cepil s Pfizerjem.

icon-expand Cepivo Sputnik V je bilo prvo registrirano cepivo proti covidu-19 na svetu FOTO: Shutterstock

Narašča število primerov, zaostrujejo ukrepe V ruskih bolnišnicah se trenutno zdravi 151.000 covidnih bolnikov, je danes sporočil minister za zdravje Mihail Muraško. Država se zaradi vse bolj razširjene delta različice novega koronavirusa sooča z vse močnejšim tretjim valom epidemije. Ruske oblasti so odločene, da storijo vse, da dosežejo čim višjo precepljenost. V državi namreč od začetka junija znova skokovito narašča število primerov okužb z novim koronavirusom, prav tako narašča število covidnih bolnikov v številnih bolnišnicah, ki znova pokajo po šivih. Rusija je v soboto zabeležila 21.665 novih primerov okužbe, kar je bilo največ v enem dnevu od januarja. Tudi v St. Petersburgu, ki gosti tekme evropskega nogometnega prvenstva, in v Moskvi se število hospitaliziranih povečuje, zdravstevni sistem pa je na robu zmogljivosti. "V zadnjem tednu smo podrli nove rekorde glede števila hospitaliziranih, bolnikov na intenzivni negi in števila smrti zaradi covida-19," je dejal župan Moskve Sergej Sobjanin. Kot pravi, gre pri okoli 90 odstotkov novih primerov za delta različico virusa.

Da bi čim več ljudi prepričali, naj se cepijo, so v Moskvi celo priredili nagradno igro z bogatimi nagradami. Vsak, ki se cepi, lahko osvoji avtomobil. Vsak teden pa izžrebajo pet nagrajencev. Drugje ljudem ponujajo tudi brezplačno hrano ali vstopnice za cirkuške predstave. Da bi zajezili širjenje novega koronavirusa, morajo od ponedeljka vsi gosti, ki želijo obiskati katero od moskovskih kavarn ali restavracij, predložiti negativen PCR test, dokazilo o prebolelosti ali dokazilo o cepljenju.

icon-expand Natakar v restavraciji v Moskvi preverja potrdilo o cepljenju pri gostji FOTO: AP

Tudi v drugih mestih in regijah so zaostrili ukrepe. V regiji Krasnodar, kjer leži priljubljeno rusko letovišče Soči, so sporočili, da bodo od 1. julija hoteli lahko sprejemali le goste, ki bodo imeli negativen test na koronavirus ali pa potrdilo o cepljenju. Od 1. avgusta pa bodo lahko gostili le še cepljene goste. Zaradi zahtev po cepljenju je v državi zacvetel črni trg s ponaredki potrdil o cepljenju, s katerimi se želijo posamezniki izogniti cepljenju in nenehnem testiranju. Cene se razlikujejo glede na to, ali nekdo želi zgolj pisni "cerifikat", ali pa tudi to, da njihove podatke naložijo v baze podatkov in registre, so poročali ruski mediji. V nedeljo se je zaradi nove politike glede cepljenja v Moskvi zbralo okoli 500 protestnikov. Zahtevali so zaščito delavcev, ki odklanjajo cepljenje in odpravo ukrepov.