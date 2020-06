Ruski hoteli morajo poročati o neporočenih parih, ki si delijo sobo

Po poročanju ruskega vladnega časopisa Rossijskaja gazeta bo vladna agencija, ki skrbi za javno zdravje in pravice potrošnikov, Rospotrebnadzor, od hotelov po vsej državi zahtevala obveščanje o tem, kdo se prijavi v njihove sobe. Natančneje, če so te osebe poročene ali ne.

Čeprav je to morda na prvi pogled videti kot puritanizem, gre po pojasnilih oblasti za preprečevanje širjenja covida-19 v času, ko država sprošča ukrepe. Uporabniki družbenih omrežij so se seveda v veliki meri na nove zahteve oblasti ostro odzvali, češ, da je to kot vrnitev v sovjetsko obdobje, ko je bilo skupno življenje neporočenih parov močno odsvetovano. Eden izmed uporabnikov Twitterjase je vprašal, če bo naslednji korak Rospotrebnadzora to, da bodo sredi dneva vdirali v stanovanja ljudi in zahtevali pravno utemeljitev za to, s kom si delijo posteljo.