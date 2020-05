S 1. junijem se končno odpirajo tudi fitnesi?

"Nacionalni inštitut za javno zdravje je dal usmeritve in priporočila, zdaj pa se uporabniki in različni resorji soočajo z zamejitvami, ki jih ta priporočila prinašajo. Glede tega, kaj je mogoče ob teh zamejitvah sprostiti, se bodo poenotili v kratkem," je pojasnil Kacin na dopoldanski vladni novinarski konferenci.

V ponedeljek naj bi se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina sprostilo več storitvenih in turističnih dejavnosti. Med drugim je omenil hotele ne glede na velikost, prizadevajo si za odprtje fitnesov in velnesov, med ključnimi vprašanji pa ostaja, kaj bo z bazeni, termami, vodnimi parki in podobnimi kompleksi. Več podrobnosti je pričakovati po četrtkovi seji vlade.

Vlada se, kot pravi Kacin, tudi zaveda, da bo nekatere gospodarske dejavnosti treba subvencionirati na različne načine tudi po izteku meseca junija. "In to je izziv, če smem uporabiti ta termin, za četrti paket," je dejal. Z obravnavno predloga tretjega protikoronskega zakona je sicer ravno danes začelo matično delovno telo v DZ.

Zunanja ministra Slovenije in Italije Anže Logar inLuigi di Maiose bosta sešla še pred koncem tedna, je na novinarski konferenci še napovedal govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin. Dodal je, da bo po njunem srečanju znanega več o morebitnih novostih v režimu prehajanja slovensko-italijanske meje z italijanske strani.

Z novim odlokom o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih, ki je začel veljati danes, na meji z Italijo po novem deluje tudi nadzorna točka Gorjansko-Šempolaj.

Kacin je potrdil, da se je Slovenija z odlokom, ki ga je vlada sprejela v ponedeljek na dopisni seji, načeloma odprla za turizem, saj potrdilo o rezervaciji v turističnem objektu po novem zadošča za vstop v državo. "To je zagotovo pozitiven element," je dejal.

Po njegovih besedah so tudi narejeni nastavki, s katerimi bi pomagali tudi drugim državam, da razumejo, da je treba čim prej skleniti dvostranski tehnični dogovor, ki bi omogočil hitrejši prestop meje in boljši pretok ljudi.

Na vprašanje, ali lahko italijanski turist z rezervacijo v slovenskem hotelu pride v Slovenijo, ko bo Italija odprla meje, je Kacin odvrnil, da bo na to mogoče odgovoriti šele, ko bo sklenjen tehnični dogovor z Italijo, po srečanju ministrov ter po sodelovanju pristojnih institucij za javno zdravje.

Meja z Italijo je sicer po Kacinovih besedah v veliki meri prepustna, ko gre za dnevne migrante, šolarje, ki prihajajo v Slovenijo. Normalno poteka tudi tranzit.

Novi odlok za državljane EU in tudi tiste iz tretjih držav predvideva 14-dnevno karanteno po vstopu v Slovenijo. Izjeme so osebe iz držav na seznamu za prost vstop, na katerem je za zdaj le Hrvaška, ter osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Izjema velja tudi za tiste, ki imajo rezervirane nočitve, lastnike nepremičnin in tiste, ki pridejo iz zdravstvenih razlogov. Izjeme med drugim veljajo tudi za delovne migrante, imetnike diplomatskih potnih listov in tiste, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.