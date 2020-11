Več kot 83 tisoč brezposelnih, 61.500 ljudi čaka na delo doma

S ponedeljkom se, vsaj kar se tiče zapore države, spet vračamo v pomlad, ki je bila za mnoge delodajalce in delojemalce zelo težka. Takrat je na delo doma čakalo skoraj 180 tisoč ljudi.

"Na delo sta čakala tudi dva naša zaposlena, saj nam, ker so nas čez noč popolnoma zaprli, drugega enostavno ni preostalo," se marca in aprila spominja gostinec Siniša Večić. Sam bo moral državno pomoč očitno vračati, saj njihovi letošnji prihodki niso bistveno padli in so podobni lanskim.

"Ne zdi se nam prav, da smo delali primerljivo z lanskim letom, delali smo dobro, zdaj pa smo zaradi tega na nek način, v narekovajih, kaznovani," pravi Večić in razlaga, da so k ukrepu zatekli samo za tisti čas, ko niso smeli delati. "Isti dan, ko se je to spremenilo, pa smo njune prihodke spet v celoti prevzeli nase."

Dodal je, da plače niso edini strošek, ki ga imajo tudi takrat, ko ne služijo. "Tu so še najemnina, pa elektrika, zavarovanja,"je pojasnil in dodal, da bo vračilo zanje predstavljajo težavo. "Težava bo tako z ekonomskega kot tudi s psihološkega vidika. Poleg tega pa se nam to ne zdi prav," je pripomnil, saj da – če bi lahko ostali odprti – države ne bi prosili niti za evro.

"Ta trenutek si želimo le, da bi bili čim prej spet odprti"

Z njim se strinja tudi lastnica kozmetičnega salona, ki se je znašla pred drugačno težavo. Decembra 2018 je zaposlila iskalko prve zaposlitve, za katero je takrat prejela subvencijo v višini 2.500 evrov, še enkrat toliko naj bi prejela konec leta.

V času epidemije pa je to postal problem, saj je maja ugotovila, da dela ni dovolj, zato je junija želela delavko poslati na čakanje, a neuspešno. "Vloge so bile zavrnjene. Ko smo podali pritožbo, pa so rekli, da jo bo dalje reševalo ministrstvo,"je dejala lastnica salona Silvija.

Dokumentacija je še vedno v obravnavi, ukrepa pa niti zdaj, ko je prepoved obratovanja spet v veljavi, do odločitve ministrstva še vedno ne morejo uveljaviti. Dodala je še, da je zaradi neprestanega spreminjanja pogojev dela samo delo res težko načrtovati. "Enostavno smo se navadile, čeprav je zelo stresno. Iz dneva v dan ne veš, ves čas spreminjaš urnike. Ta trenutek si želimo le, da bi bili čim prej spet odprti," je še dodala.

Mnogi iz številnih razlogov tako kljub že šestemu protikoronskemu paketu poslovnega leta 2021 ne bodo dočakali.