'S hitrimi testi bomo skušali uvesti redno tedensko testiranje zaposlenih v kritični infrastrukturi'

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na vladni novinarski konferenci ocenil, da se je zdravstveni sistem izredno prilagodil novim razmeram in da je bilo sprejetih precej pomembnih odločitev v pravo smer. Kar se da hitre in pravočasne obravnave so po njegovih besedah zagotavljali vsem bolnikom, tudi 'necovidnim', se pa redni programi prilagajajo oziroma zmanjšujejo na račun večjega števila težje obolelih s covidom-19. Pojasnil je, da so znova pozvali izvajalce, da povečajo število postelj za bolnike s covidom-19 še za 100.

Glede hitrih antigenskih testov je pojasnil, da je v ta namen oblikovana skupina ocenila posamezne vrste testov in jih nekaj manj kot 20 označila kot dovolj specifične in dovolj občutljive, da se diagnostika z njimi lahko izvaja. Strokovna skupina je tudi postavila kriterije za njihovo uporabo, prav tako pa so opravili poizvedbo o razpoložljivosti teh testov na tržišču. Več deset tisoč testov je po ministrovih besedah možno naročiti v nekaj dneh. So pa za uporabo teh testov, kot je pojasnil minister, zainteresirani praktično vsi izvajalci, zato pričakuje, da bo to naročanje začelo redno potekati.

Kriteriji, kateri testi so primerni in v katerih primerih bi jih uporabljali, so torej določeni, stvar dodatnega dogovora pa je še, kdo in na kakšen način bo to financiral. Po Gantarjevih navedbah bodo ti testi za prebivalce verjetno brezplačni, plačati pa bi jih morali le denimo v primeru, ko potrebujemo dokazilo za odhod v tujino.

Je pa po ministrovih besedah obenem predvideno dvakrat tedensko testiranje zaposlenih v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, policiji, civilni zaščiti in drugih dejavnostih kritične infrastrukture, kjer bodo tako lahko pravočasno ugotavljali okužene, tudi asimptomatske.

S hitrimi testi pa lahko po njegovem prepričanju naredijo korak naprej tudi pri pravočasni izolaciji. Prizadevajo si, da bi vsak, ki ima znake respiratornega obolenja ali je imel stik z okuženo osebo, prišel v največ 24 urah do testiranja in izvida, saj je to ključno pri obvladovanju širjenja okužbe, je še pojasnil minister.