S koronavirusom okužen kosovski premier, ZDA v novi fazi epidemije

Vodja delovne skupine Bele hiše za novi koronavirus Deborah Birx je povedala, da so lokalni ukrepi za zajezitev virusa začeli delovati. Vendar pa je "to, kar vidimo danes, nekaj povsem drugega kot marca in aprila". "Smo v novi fazi," je dodala.

Povedala je še, da je upoštevanje ukrepov, kot so nošenje mask, osebna higiena in socialno distanciranje, ključno.

V državi so sicer v nedeljo zabeležili 47.508 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je manj kot v petih dneh pred tem, ko so vsak dan poročali o več kot 60.000 primerih. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa do doslej potrdili več kot 4.665.000 primerov. Umrlo je 154.834 bolnikov s covidom-19. ZDA so tako daleč najbolj prizadeta država v pandemiji covida-19 na svetu.

Velika Britanija s hitrimi testi krepi testiranja pred zimo

Britanske oblasti bodo med bolnišnice, domove za starejše in laboratorije razdelile več kot šest milijonov hitrih testov za novi koronavirus in druge viruse, ki rezultate pokažejo v 90 minutah, je danes sporočil britanski zdravstveni minister Matt Hancock. Testi bodo pokazali morebitno okužbo na novi koronavirus in druge viruse, ki so značilni za zimo.

"Dejstvo, da lahko ti testi zaznajo tako gripo kot covid-19, bo močno koristilo pred zimo, tako da bodo lahko bolniki sledili pravilnim nasvetom za zaščito sebe in drugih," je dejal Hancock.

Testiranje s temi testi, ki bodo rezultate pokazali v 90 minutah, bodo lahko izvajali tudi v nekliničnem okolju. Testiranje namreč ne zahteva izurjenega medicinskega osebja.

Z več kot 300.000 primeri novega koronavirusa Velika Britanija velja za najhuje prizadeto evropsko državo v pandemiji covida-19. Umrlo je 46.000 bolnikov s covidom-19.

V zadnjih dneh so sicer ponekod na severu Anglije zaradi porasta okužb zaostrili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V Manchestru so v nedeljo razglasili t. i. večji incident, kar javnim agencijam omogoča hitrejši dostop do dodatnih virov.