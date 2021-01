S petkom prepovedano obratovanje žičniških naprav na smučiščih

Z jutrišnjim dnem je uporaba žičniških naprav po vsej državi prepovedana, je na popoldanski novinarski konferenci povedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

"Iskreno se opravičujem za to odločitev, a sam se kot pristojni minister zavedam, da čeprav nas je zima obdarila z obilico snega, je epidemiološka slika zelo težka in zaskrbljujoča, zaskrbljujoče so tudi napovedi. Poškodbe, ki so sestavni del rekreativnega smučanja, bi pomenile še dodatno obremenitev za bolnišnice," je pojasnjeval Vrtovec.

Profesionalni športniki bodo za treninge in tekme žičniške naprave še vedno uporabljali.

Javni potniški promet bo medtem še naprej veljal v omejenem obsegu kot do sedaj.