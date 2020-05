S ponedeljkom bo na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Še vedno pa so začasno prepovedana zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri katerih ni mogoče preprečiti minimalnih stikov med ljudmi ter zagotoviti izvajanje ukrepov.

Z uveljavitvijo danes sprejetega odloka bo v ponedeljek prenehal veljati prejšnji odlok, ki je strožje prepovedoval zbiranje na javnih mestih za ljudi, ki niso iz istega gospodinjstva ali ožji sorodniki. Pri organiziranem zbiranju ljudi, kot so javne prireditve, mora organizator zagotoviti, da bodo ljudje spoštovali ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena z odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti. Prav tako so prepovedana vsa zbiranja na javnih krajih in mestih, če se zbira več kot 50 ljudi.

Prav tako so začasno prepovedana vsa zbiranja ljudi, ki so prepovedana z drugimi odloki vlade, med drugim "zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih ter zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi".

Pri tem je vlada izpostavila, da so še vedno prepovedana zbiranja ljudi, "na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, na primer veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom".

Nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oz. prekiniti z opozorilom o kršitvi, mora nemudoma obvestiti najbližje policijske postaje.

Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni, kot ji je to naložilo ustavno sodišče, in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa bo ukrepe spremenila oz. odpravila ter o tem obvestila DZ in javnost.

Vlada preklicala splošno epidemijo

Po več kot dveh mesecih je vlada v četrtek pozno zvečer na dopisni seji presenetljivo preklicala epidemijo bolezni covid-19. Kljub temu v veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, saj nevarnost širjenja okužbe z novim koronavirusom ostaja.

V. d. generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič je na dopoldanski novinarski konferenci pojasnila, da vsi zaščitni ukrepi veljajo do preklica in prebivalce pozvala k upoštevanju priporočil za socialno distanco, uporabo mask in higieno kašlja. "Vsi smo dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo širjenje virusa tudi v prihodnje," je poudarila in izpostavila, da bodo priporočila NIJZ po uradnem koncu epidemije tudi moralno zavezujoča.

NIJZ je namreč ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa v populaciji. Trenutna epidemiološka situacija tako omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, ne pa še njihove odprave v celoti, opominjajo in pozivajo k doslednemu izvajanju samozaščitnih ukrepov.