S ponedeljkom obvezne maske med poukom za vse učence, tudi najmlajše

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih bo od ponedeljka, 8. novembra, obvezna uporaba zaščitne kirurške ali maske tipa FFP2, je na petkovi seji odločila vlada. Zaščitna maska v zaprtih prostorih bo tako obvezna za vse, torej za vse učence, dijake in študente ter zaposlene, piše tudi v obvestilu na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Kdo so izjeme?

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,

2. vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

3. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

4. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj treh metrov,

5. nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah,

6. verski uslužbenci pri opravljanju individualne duhovne oskrbe,

7. osebe, ki izvajajo športno vadbo,

8. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,

9. učenci, dijaki in študenti pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učenci glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijaki pri pouku plesa, petja in inštrumenta,

10. gostje, ki sedijo za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač, a le ob izpolnjenem pogoju PCT.