Že ta ponedeljek se odpirajo tudi nastanitve, a z omejitvami. Kakšnimi?

Vlada je po včerajšnji dopisni seji sporočila, da se v 'oranžnih' statističnih regijah, to so Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska, "pod določenimi pogoji dovoljuje ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju".

V 'rumenih' statističnih regijah, to so Pomurska, Goriška in Obalno-kraška, pa se"pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne glede na velikost". Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.