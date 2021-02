S ponedeljkom dovoljena vadba do 10 oseb

Rekreacija tako ne bo več omejena zgolj na družino in individualno. Vrhunskim športnikom se bodo ob omenjenih omejitvah pridružili tudi ostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj.

V Sloveniji se povečuje obseg športa, ki je bil za zajezitev epidemije novega koronavirusa dostopen le peščici registriranih in poklicnih športnikov ter individualni rekreaciji. "Na področju športa bo od ponedeljka dalje tudi za preostale registrirane športnike, ki doslej niso bili opredeljeni med izjemami, ponovno dovoljena brezkontaktna športna vadba," je na današnji tiskovni konferenci dejal Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Slovenija je tako tudi uradno prešla v tako imenovano oranžno fazo, kar pomeni, da se ukinja tudi omejitev gibanja na občine, dovoljeno je zbiranje do deset ljudi. V šolske klopi se vračajo vsi osnovnošolci, pa tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Znova so dovoljeni izpiti in seminarji z udeležbo do deset študentov v prostorih fakultet.