S prihodom obiskovalk iz Velike Britanije na Novi Zelandiji prvi okužbi po 24 dneh

Nova Zelandija je potrdila, da so v državi zabeležili prvi okužbi z novim koronavirusom po 24 zaporednih dneh brez primerov. Okužbi sta povezani z dvema ženskama, ki sta prispeli v to otoško državo iz Velike Britanije, nato pa od novozelandskih oblasti prejele posebno dovoljenje za udeležbo pogreba enega od staršev.

Pretekli teden je Nova Zelandija sporočila, da v državi nimajo več aktivnih okužb s koronavirusom in se razglasila za t.i. 'državo brez covida'. Sprostili so tudi vse omejitve, ki so bile v veljavi od začetka epidemije, meje pa so medtem ostale zaprte. V državo lahko za zdaj vstopajo le novozelandski državljani in delavci s specifičnimi znanji. Kljub temu so možne izjeme, je povedal dr. Ashley Bloomfield z zdravstvenega ministrstva.

Tako so vstop v državo omogočili dvema obiskovalkama, ki sta v otoško državo iz Velike Britanije prispele 7. junija s postankom v Dohi (Katar), poroča BBC. Po prihodu so ju odpeljali v hotel v Aucklandu, kjer bi morali preživeti 14-dnevno karanteno. Ženski, stari okoli 30 in okoli 40 let, sta nato novozelandske oblasti 12. junija zaprosili za posebno dovoljenje za obisk umirajočega starša v Wellingtonu. Slednji je nato še tisto noč umrl.

icon-expand Nova Zelandija je sprostila vse omejitve v preteklem tednu. FOTO: AP