Prijava na cepljenje: polovica zdravstvenih domov še vedno na starih sistemih

V koprskem zdravstvenem domu so prav danes preusmerili prijave z lastne aplikacije na enoten sistem naročanja. "Za paciente pravzaprav ni nobene spremembe. Oni bodo preko istega zavihka dostopali do naročanja. Ali je zdaj to Gospodar zdravja ali NIJZ, je čisto vseeno," pravi pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Koper Vanja Kosmina Novak.

V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujejo dobave vseh štirih cepiv proti covidu-19. Pfizer in BioNTech bosta dostavila 59.670 odmerkov cepiva, Moderna 14.400, AstraZeneca 14.900 in Johnson & Johnson 7200 odmerkov, so pojasnili na NIJZ. Skupaj bo dobavljenih 96.170 odmerkov. Na NIJZ so iz cepilnih centrov prejeli za 126.742 odmerkov naročil. V prihodnjem tednu bo prvemu odmerku namenjenih 72.270 odmerkov cepiv, za druge odmerke pa bodo razdelili 39.200 odmerkov.

A porodni krči novega informacijskega orodja so še prisotni, primere iz prakse navajajo v zdravstvenih domovih. "V novi, enotni aplikaciji smo poiskali enega od svojih pacientov, naključnega, ga odprli in tam je bilo razvidno, da čaka na drugi odmerek. Ko smo šli to preverit v aplikacijo in naš informacijski sistem, se je pa ugotovilo, da je bil že cepljen z drugim odmerkom," razlaga Novakova. "Enostavno so poizvedbe po tem, kdo se je prijavil preko aplikacije, trajale predolgo," pa dodaja Poličnikova.

Zato so ob začetku množičnega cepljenja nekateri cepilni centri raje ostali zvesti dosedanjemu načinu in orodju naročanja. A prav zato se dogaja, pravi Krek, da so ljudje vabljeni iz več cepilnih centrov na različne odmerke z različnimi cepivi. "50 odstotkov jih je še vedno na starem sistemu in tam se še vedno to dogaja. Ljubljana ima recimo še vedno takšen sistem. Nov sistem tega ne dopušča," še dodaja Krek.

V Kopru bodo v izogib zmedi do 20. maja pocepili tiste, ki so se doslej prijavili preko njihove aplikacije, nato bodo začeli cepiti prijavljene preko zVem. "V kolikor bo vse v redu, bomo na tem ostali in prejšnjo aplikacijo odstranili," pravi Novakova. Podobno razmišljajo v Velenju: "Mi bomo v najkrajšem možnem času začeli testiranje nove aplikacije in računamo, da bomo najkasneje v septembru, ko bomo začeli z novim cepljenjem že na novi aplikaciji."

V cepilnih centrih upajo, da bodo pričakovane začetne težave odpravljene v prihodnjih dveh tednih. S podobnimi izzivi so se denimo soočali tudi ob uvedbi e-receptov in e-napotnic.