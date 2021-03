S 'skrivnostnimi leti' želijo zagnati turizem

Qantas je bil eden prvih letalskih prevoznikov, ki je ponudil lete nikamor, kjer potniki vzletijo in pristanejo na istem letališču po nizkih preletih ikoničnih avstralskih znamenitosti. Skrivnostni leti so zadnja taktika avstralske letalske družbe, da na letala privabi več potnikov. Leteli bodo z enim od treh letal Qantas Boeing 737 iz Brisbana, Melbourna ali Sydneya s poceni vozovnicami, ki bodo stale 477 evrov. Celodnevni paket pa bo vključeval dejavnosti, od pridelave vina in gurmanskih kosil, do potapljanja na dah z masko na tropskih otokih.

Ker se mednarodne meje verjetno ne bodo odprle do leta 2022, je Qantas vlado prosil za gotovost glede domačih potovanj. "Kar iščemo, je zagotovilo, da bodo v določenem trenutku ali v trenutku uvajanja cepiva izključili nadaljnje zapiranje meja," je dejal izvršni direktor skupine Qantas Andrew Parker. "Popotnike zmede mešanica hitro spreminjajočih se omejitev in so razumljivo zaskrbljeni, da bi jih zaprli iz svoje matične države ali predvidenega cilja,"je dejal.