Obiskovalci gostiln še precej zadržani, junija v Slovenijo prihaja Michelin

Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaž Cvar je dejal, da gostiln še niso zagnali, tako kot so pričakovali, saj so gosti še vedno zadržani, a da jim želijo poslati sporočilo, da jih obiska v lokalih ne sme biti strah. Junija sicer k nam prihaja sloviti kulinarični vodnik Michelin, prva razglasitev zvezdic, ki bi se morala zgoditi že marca, pa je bila prestavljena na 16. junij. Tako bo Slovenija postala nova Michelinova destinacija.

Blaž Cvarje v današnjem spletnem seminarju Slovenske turistične organizacije (STO) pojasnil, da natančnejše analize o tem, kaj se dogaja po vnovičnem odprtju gostinskih lokalov, še ni, a da obstaja občutek, da so gosti še vedno zadržani. "Gostov gotovo ni treba biti strah obiska v lokalih," je zatrdil Cvar. Vsi deležniki turizma in gastronomije z vrhunskimi kuharskimi mojstri na čelu so v zadnjih letih intenzivno slikali podobo Slovenije kot zanimive nove gastronomske destinacije, ki svojo ponudbo gradi na trajnosti. Direktorica STO Maja Pak je poudarila, da je to "kapital, na katerem moramo graditi". Se je pa zavzela za oblikovanje medresorske in medsektorske skupine vseh deležnikov, ki bi iskala rešitve za čim prejšnji ponovni zagon in preživetje sektorja.

icon-expand Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. FOTO: Bobo

Na STO so si v zadnjih letih intenzivno prizadevali za prihod slovitega kulinaričnega vodnika Michelin. Prvo razglasitev zvezdic, napovedano za drugo polovico marca, je odnesla epidemija covid-19. Za prestavitev so se na STO po besedah Pakove odločili, da se v poplavi informacij, povezanih s covid-19, "ne bi izgubila informacija o Sloveniji kot novi Michelinovi destinaciji". Nov datum razglasitve slovitih zvezdic je 16. junij, je danes sporočila Pakova. "Razglasitev bo potekala na način, ki bo odgovarjal novi realnosti srečanj," je dodala govornica. Kuharski mojster Bine Volčič iz Monstera bistroja je izrazil obžalovanje, da v tem trenutku "nobena zvezdica ne bo zagotavljala preživetja, kaj šele navala gostov, kot bi bilo v normalnih okoliščinah". Je pa prihod Michelina pozdravil. "To smo čakali že 10 let," je spomnil in dodal, da je lahko prihod vodnika "vsaj neka spodbudna injekcija za naprej". Volčič je izrazil bojazen, da bo zaostren položaj "gostinske poklice spet pahnil v prekomerno garanje za minimalno plačo", čeprav so deležniki v Sloveniji v zadnjih letih na tem področju že veliko dosegli. "Stroški obratovanja so višji, cenovni pritisk gostov pa večji," je ponazoril. Rešitev vidi v strasti na eni in zategovanju pasu na drugi strani. "Upam tudi, da bo prišla še kakšna državna injekcija," je dejal Volčič in spomnil, da so v Nemčiji denimo začasno znižali DDV za gostinske storitve. Svoj del odgovornosti nosijo tudi lastniki lokalov, ki jih je Volčič pozval, naj nenormalnim okoliščinam prilagodijo najemnine.

icon-expand Razglasitev slovitih zvezdic bo 16. junija. FOTO: Dreamstime

Predsednik združenja mladih gostincev JRE Slovenija in lastnik restavracije Galerija okusov Gašper Puhan je pozdravil dozdajšnjo državno pomoč. "Prvi paket je ublažil določene negativne finančne vplive na branžo. Pozdravljamo tudi tretji paket," je pojasnil. Je pa še precej idej, denimo o znižanju DDV, subvencijah ali razbremenitvi regresov. "Vse to bo ključno za zagon panoge, ki je utrpela veliko izgubo," je poudaril. Glede vavčerjev za turistične nastanitve, ki jih namerava vlada nameniti vsem prebivalcem Slovenije, je ocenil, da so zelo dobri za spodbujanje potrošnje. "Obetali smo si, da jih bo mogoče koristiti tudi v restavracijah, a kolikor razumemo, bo šlo za nastanitve," je priznal. Na tem področju sicer deležniki v gastronomiji še upajo, da bo lahko kakšna prilagoditev.