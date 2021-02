V soboto potrdili 451 okužb z novim koronavirusom

V soboto so v Sloveniji s PCR-testi odvzeli 2611 brisov na novi koronavirus, potrdili so 451 okužb (17,3 odstotka), kažejo podatki Covid-19 sledilnika . Opravljenih je bilo tudi 5466 hitrih antigenskih testov, rezultate pozitivnih bodo zdaj preverili še z zanesljivejšimi PCR-testi.

V ponedeljek je predvidena dobava 19.890 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, v četrtek pa predvidoma še 26.400 odmerkov cepiva AstraZenece, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Pfizerjevo cepivo bo v prihodnjem tednu namenjeno starejšim od 75 let, pa tudi starejšim od 80 let, ki se doslej še niso cepili.

V tem tednu so namreč zagotovili drugi odmerek cepiva proti covidu-19 vsem, ki so starejši od 80 let in so se prijavili k cepljenju. A še vedno ostajajo starejši od 80 let, ki še niso bili cepljeni. Če bi se odločili za to, bodo prednostno dobili cepivo, je zagotovil direktor NIJZ Milan Krek.

V tem tednu so sicer v Slovenijo prišle tri pošiljke cepiv proti covidu-19. V ponedeljek je prišla pošiljka z 22.230 odmerki cepiv Pfizerja, v četrtek pa še pošiljki Moderne z 8400 odmeri in AstraZenece s 1680 odmerki.

S cepivom AstraZenece sicer cepijo posebej ranljive kronične bolnike, mlajše od 65 let, nepokretne osebe na domu, zdravstvene delavce, mlajše od 65 let, ki še niso bili cepljeni, pa tudi institucionalizirane osebe, zaposlene in učence šol za osebe s posebnimi potrebami, mlajše od 65 let.