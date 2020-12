S torkom začasna omilitev ukrepov: odpiranje salonov, gibanje med občinami v štirih regijah

Vlada se je na nedeljski poznovečerni dopisni seji odločila za začasno sprostitev nekaterih ukrepov. Tako bo s torkom odpravljena omejitev gibanja med občinami v štirih epidemiološko ugodnih regijah, to pa so Gorenjska, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Goriška. Gibanje za prebivalce teh regij bo tako omejeno na območje celotne regije, ne na posamezno občino.

Z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS se v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska doda nova izjema iz prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter se dodatno dovoljuje prodaja oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji. Odpirajo se tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev, športno opremo ali motorna vozila. Pomerjanje oblačil in obutve ne bo dovoljeno.

V vseh statističnih regijah se dodatno sproščajo cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. Dovoljuje se tudi izvajanje higienske nege (frizerski in kozmetični saloni) razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti pirsinga, tetoviranja in podobnih postopkov. Poleg bančnih in zavarovalniških storitev se v vseh statističnih regijah sproščajo tudi druge finančne storitve.

Delna sprostitev javnega prometa