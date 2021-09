SAB zaradi pogoja PCT vložila zahtevo za sejo odbora za zdravstvo

Za vložitev zahteve za sklic seje odbora DZ za zdravstvo so se odločili zaradi obveznega pogoja PCT za uporabnike zdravstvenih storitev, javnega potniškega prometa in bencinskih črpalk. "To so tri osnove, brez katerih ne moreš živeti," je zahtevo za sklic nujne seje odbora pojasnil generalni sekretar SAB Jernej Pavlič . Po njegovem mnenju je vlada kontradiktorna, saj da se nekateri na testiranje na novi koronavirus vozijo z javnim prevozom ali pa z avtom, pri čemer bi se lahko zgodilo, da bi morali pred testiranjem natočiti gorivo.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović pa je vlado pozval, naj nemudoma spremeni trenutno veljavni odlok in vsem šolajočim se otrokom in mladostnikom omogoči nemoten dostop do zdravstvenih storitev. Vlado je prav tako vnovič pozval, naj se priprave predpisov za preprečevanje širjenja virusa loti premišljeno.

Pavlič je pojasnil, da v stranki SAB zagovarjajo javno zdravstvo ne glede na to, kakšen socialni položaj, vire ali mišljenje o cepivu proti covidu-19 ima posameznik. "Dostop do zdravnika mora biti omogočen brez pogoja preboleli, cepljeni, testirani," je povedal Pavlič. Omenil je tudi možnost, da bi teste za vstop v zdravstvene domove in druge zdravstvene ustanove plačevala država.

Golubović je spomnil, da so zavarovancem pregledi na primarni ravni v okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja zagotovljeni že od rojstva in so ključni za zgodnje odkrivanje bolezni ali razvojnih nepravilnosti. "Kljub zavedanju, da so ti programi za ljudi pomembni, je bila preventiva v času epidemije zanemarjena," je navedel. Opozoril je tudi na pomen sistematskih pregledov za otroke in mladostnike, ki da so zaradi možnih nakopičenih težav med epidemijo covida-19 še pomembnejši.

"Nova, zopet nepremišljena vladna ureditev prinaša vrsto anomalij. Popolnoma nesmiselno je, da lahko starši ob obisku zdravnika otroka do dopolnjenega 15. leta spremljajo brez izpolnjenega PCT-pogoja, na drugi strani pa mora otrok, starejši od 12 let, ta pogoj izpolnjevati," je sporočil Golubović in spomnil, da negativni rezultat samotestiranja, ki ga otroci in mladostniki opravljajo za obisk pouka, ne šteje za izpolnjevanje pogoja PCT. Takšna ureditev lahko po mnenju LMŠ privede do odlašanja z obiskom zdravnika.