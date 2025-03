Sam po mestu se sprehajam ...

"Ednina je modus operandi," je sredi marca pred popoldansko sejo vlade napovedoval uradni govorec kriznega štaba za spopadanje z novim koronavirusom. Bil je 19. marec 2020 in čez nekaj ur se je izkazalo, da je imel Jelko Kacin prav. Na današnji dan opolnoči pred petimi leti je v državi, ki jo je že stisnil primež epidemije, z nekaj izjemami začela veljati še prepoved zbiranja in gibanja na javnih površinah. Tako imenovani prvi "lockdown", zaprtje države z ustavitvijo javnega življenja, je poskrbel za prizore opustelih ulic, ki so šli v zgodovino. Naši fotografi so v objektive ujeli uvajanje ukrepov in njihovo rahljanje ter tudi nasprotovanje.

Bolezen, katere simptomi so bili visoka telesna temperatura, kašelj in oteženo dihanje, pogosto pa jo je spremljala tudi izguba voha in sposobnosti okušanja, so prvič zabeležili na Kitajskem decembra 2019. Povzročitelj covida-19, novi koronavirus sars-cov-2, se je v manj kot dveh mesecih razširil po vsem svetu. Milijardam ljudi je covid za nekaj časa povsem spremenil življenje.

V Sloveniji so prvi primer okužbe s koronavirusom potrdili 4. marca, epidemijo covida-19 pa so razglasili 12. marca. Še isti dan so zaprli državno mejo z Italijo, kjer so bile razmere zaradi izbruha koronavirusa najhujše. Kmalu so se zaprle šole in fakultete, odpovedali so vse nenujne storitve v zdravstvu, nato je zaradi epidemije ugasnilo še javno življenje. S tem so pristojni želeli čim bolj zmanjšati stike med ljudmi ter s tem preprečiti nadaljnje širjenje novega koronavirusa.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen



























Novinarska konferenca v prvem valu epidemije, pomlad 2020 FOTO: Miro Majcen icon-expand

Promet na slovenskem avtocestnem križu je zamrl. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kupovanje zalog FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Nadzor občinske meje med občinama Šempeter–Vrtojba in Miren–Kostanjevica FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zaprta meja v Goriških Brdih FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Predajanje dobrin čez ograjo zaprte meje med Slovenijo in Italijo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Mejna kontrola na Erjavčevi ulici po odprtju meje z Italijo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand





Razkuževanje javnih površin FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Igrala so samevala FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Maj je prinesel sproščanje in odpiranje posameznih storitev. Prva razglasitev epidemije je trajala 80 dni, do 31. maja.

Talne označbe pred upravno enoto FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na mestnem avtobusu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Brezstično plačevanje brez stika FOTO: Miro Majcen icon-expand

Frizer na delu z zaščitnim vizirjem in masko FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Priprave na ponovno odprtje šole na Vogrskem FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Snidenje na gimnazijskem hodniku FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Po poletnem predahu so hladnejši meseci Slovenijo spet potisnili v nov, tokrat še močnejši val epidemije. Ulice so znova opustele, v veljavo je stopila tudi omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



Sam po mestu se sprehajam, listi v vetru se igrajo ...

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert







Prebolevnost, cepljenost, testiranost oziroma kratica PCT se je uveljavila v Sloveniji in postala osnova za dostopanje do nekaterih storitev in javnih prostorov.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Del državljanov, ki se s strogimi ukrepi in omejitvami ni strinjal, je svoje nestrinjanje izražal tudi na ulicah.

Kolesarski protest v Novi Gorici FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Protesti proti omejitvam v času covida v Ljubljani, oktober 2021 FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

S tretjim valom epidemije covida-19 se je Slovenija spopadla spomladi 2021, sledila sta še četrti in peti. Maja 2023 je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila konec izredne faze pandemije. Po ocenah strokovnjakov je novi koronavirus od takrat postopoma postal endemičen, z občasnimi ponovnimi izbruhi, podobnimi gripi, čeprav manj sezonskimi. Kljub temu covid-19 ostaja smrtonosen, zatrjuje WHO.