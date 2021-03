Zaradi PCR-testov dražja potovanja. Kje se lahko testiramo?

Poletna turistična sezona se približuje, potovanja pa bodo letos v luči epidemije drugačna. Eden od pogojev za vstop v države članice EU bo po napovedih Bruslja skoraj zagotovo negativen PCR-test. V Sloveniji se lahko samoplačniško testirate v večini zdravstvenih domov in pri zasebnikih, cene pa se gibajo od 60 pa vse do 110 evrov. Slovenska štiričlanska družina bi morala tako poleg stroškov poletnega oddiha za testiranje na poti v eno smer odšteti še dodatnih 240 oziroma 440 evrov. Kako je v Avstriji, Italiji, Španiji, na Madžarskem in Hrvaškem?

Ko smo na začetku drugega vala epidemije v Sloveniji v rubriki Dejstva preverjali cene klasičnih molekularnih testov PCR, so se te gibale med 80 in 120 evri. Pet mesecev kasneje se kljub večji dostopnosti testiranja in ob dejstvu, da je povpraševanje vedno večje, cene niso občutno spremenile.

Klasična molekularna (PCR) preiskava v slovenskih mikrobioloških laboratorijih od 1. februarja 2021 stane 45 evrov in je ista za vse naročnike Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. To ceno je s sklepom določilo Ministrstvo za zdravje. Gre le za ceno preiskave, ki ne vključuje odvzema brisa – ta stane še dodatnih šest evrov. Cena 45 evrov torej vključuje strošek odvzetja brisa, preiskavo brisa v enem izmed mikrobioloških laboratorijev in povratno informacijo o rezultatu zdravstveni instituciji oziroma ambulanti. Proces v laboratorijih, ki opravljajo PCR-testiranje, poteka po fazah: sprejem vzorca, priprava vzorca, osamitev in čiščenje nukleinske kisline virusa, pomnoževanje odsekov nukleinske kisline virusa, zaznavanje produktov, interpretacija rezultatov in na koncu še poročanje o rezultatih. Čas, ki ga za izvedbo vseh korakov potrebujejo, je odvisen od velikosti serije vzorcev oziroma časovnega priliva vzorcev v laboratorij, razlagajo na NLZOH, znaša pa približno štiri do pet ur.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

A čeprav je ministrstvo za zdravje izdalo sklep o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov ter izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov za virus SARS-CoV-2, se cene samoplačniških PCR-testov po državi zelo razlikujejo. Najceneje lahko PCR-test opravimo v ZD Domžale, kjer je zanj treba odšteti 60 evrov, najgloblje pa bi morali seči v žep, če bi se testirali v Sežani, kjer to stane 107 evrov, ali v ZD Koper, kjer je treba plačati kar 110 evrov. Kot pojasnjujejo v ZD Koper, brise le odvzamejo in jih v analizo potem pošljejo v Mikrobiološki laboratorij Koper (NLZOH). Cena je seštevek cene samega testa, materialnih stroškov in stroškov dela.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ugodno samoplačniško testiranje nudijo v Centru za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični, in sicer za 65 evrov. Občutno so ceno znižali tudi v UKC Ljubljana, kjer je bilo še lani treba plačati 93 evrov, zdaj pa 68 evrov. Kot pojasnjujejo, vzorce analizirajo kar v svojem laboratoriju in jih ne pošiljajo drugam, cena pa je posledično nižja. Rezultati so praviloma znani v istem dnevu. Plačljivih hitrih antigenskih testov ne opravljajo. Na drugi strani je samoplačniško testiranje precej dražje v ZD Ljubljana, kjer boste morali odšteti 100 evrov. Kot pojasnjujejo, samoplačniške cene niso poenotene, saj jih lahko posamezniki sami oblikujejo. Poleg analize testa, ki jo opravijo v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, k ceni pripomorejo stroški zdravstvenega doma, in sicer stroški dela, vzpostavitve, sprotne prilagoditve in vzdrževanja vstopne točke, stroški čiščenja, telekomunikacijski stroški in stroški zaščitne delovne obleke. Samoplačniškega hitrega testiranja ne izvajajo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Testiranje tudi pri zasebnikih Samoplačniško testiranje na SARS-CoV-2 je možno tudi pri nekaterih zasebnikih. V Ljubljani ga na primer nudi Zdravstveni zavod Zdravje, ki deluje v okviru MCL. Pri njih PCR-test stane 85 €, prav tako v Juventina Clinic, ki jo je ustanovil prof. dr. Uroš Ahčan. Pozor, če se želite testirati med vikendom, boste odšteli 15 evrov več. Kot pojasnjujejo v kliniki, so ceno določili na podlagi vseh stroškov, in sicer plačila analize testov na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, stroškov izobraževanja tima, ki izvaja testiranje, ter stroškov potrošnega materiala, osebne varovalne opreme, testiranja izvajalcev in plačila ekipe testiranja. Cena vključuje tudi administrativne stroške vnosa pacientov v register in izdajo napotitev za mikrobiološke preiskave ter posredovanje izvidov, strošek informacijskih sistemov za podporo pri obdelavi podatkov, pa strošek priprave primernega prostora, transport vzorcev na IMI, nakup primerne transportne embalaže, čiščenje in dezinfekcijo prostora in delovnih površin ter vse dodatne stroške, ki so povezani z nedeljskim delom in mobilno enoto.

Testiranje lahko opravite tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, poteka pa v izvedbi Zdravstvenega zavoda Zdravje iz Ljubljane, katerega direktor je dr. Marko Bitenc. Rezultat PCR-testa je znan v roku največ 24 ur od odvzema, cena pa znaša 105 evrov. Precej manj časa boste čakali na rezultate hitrega testa, ki pa stane 30 evrov.

V AdriaLab medtem nudijo samoplačniška testiranja za podjetja in športnike, in sicer le za tiste z negativno epidemiološko anamnezo, ki nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Cena PCR-testa tam je 90 evrov. Na Hrvaškem PCR-testi od 53 evrov dalje Slovenija je zaradi naraščanja števila okužb zaostrila pogoje za prehajanje meje, do 12. aprila tako ni več dovoljeno potovati v rdeče države. Če je bil pred tem prehod brez odhoda v karanteno mogoč tudi s hitrimi antigenskimi testi, pa to sedaj ni več dovolj. Prehajanje meje je zdaj mogoče le s potrdilom o cepljenju ali potrdilom o prebolelosti covida-19. Po prekinitvi ukrepov naj bi sicer mejo lahko prehajali tudi z negativnim PCR-testom. S tem so se stroški potovanj močno zvišali. Kako bomo torej lahko potovali, kje v tujini se bomo lahko testirali in koliko bomo za to odšteli? Čeprav nam bodo potovanja za podaljšani velikonočni vikend onemogočena, pa je turistična sezona vse bližje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na spletni strani NLZOH zagotavljajo, da Slovenija priznava rezultate testiranj po PCR-metodi na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki so bila opravljena v laboratorijih držav članic EU ali schengenskega območja. Test ne sme biti starejši od 48 ur. Za države, ki niso članice EU ali schengenskega območja, pa NLZOH vodi seznam laboratorijev, ki jih Slovenija priznava pri izvajanju testov. "Če države, iz katere prihajate–in to ni članica EU ali država schengenskega območja –ni na seznamu, vas prosimo, da pred testiranjem zaprosite laboratorij za dokument v angleškem jeziku," dodatno zapišejo. Tega mora izdati ministrstvo za zdravje ali kateri drugi organ države, iz katere oseba prihaja, ter mora potrjevati, da je laboratorij pristojen za izvajanje testiranja na prisotnost koronavirusa z metodo PCR.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ena izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij za Slovence je Hrvaška, kjer imajo številni tudi nepremičnine. Od aprila bo ob vstopu na Hrvaško treba predložiti negativni izvid PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur, potrdilo o prebolelem covidu-19 v zadnjih šestih mesecih ali potrdilo o cepljenju proti covidu-19. Na mejah bodo po besedah hrvaškega ministra za notranje zadeve Davorja Božinovića tudi omogočili opravljanje hitrih antigenskih testov, vendar pa ti trenutno ne omogočajo več vstopa v Slovenijo. Testiranja pa bodo oproščeni otroci do sedmega leta starosti. PCR-testiranje na SARS-CoV-2 bodo lahko popotniki opravili tudi šele po vstopu na Hrvaško, a se bodo morali do prejema izvida samoizolirati. Teste na Hrvaškem opravljajo tudi za tuje državljane, zanj pa boste lahko odšteli od slabih 53 evrov (400 kun) do 132 evrov (1000 kun). Razlika v ceni je odvisna predvsem od tega, v kolikšnem času testirani prejmejo rezultate. Tako boste za rezultate najcenejšega PCR-testa čakali tudi do dva dni, rezultate najdražjega pa boste prejeli že v pičlih štirih urah. Kakšne pogoje imajo naše ostale sosede? Preden se odpravimo v Avstrijo, se moramo registrirati na posebni spletni strani Pre-Travel-Clearance. Prav tako moramo ob prečkanju meje pokazati negativni izvid testa na koronavirus, ki je lahko v nemškem ali angleškem jeziku. Molekularni testi (PCR) ob tem ne smejo biti starejši od 72 ur, hitri antigenski pa od 48 ur. V nasprotnem primeru mora oseba v desetdnevno karanteno, ki jo lahko z negativnim testom predčasno prekine po petih dneh. Vsa ta pravila veljajo do 31. maja. Z vsemi potrebnimi potrdili je meja odprta tudi za turistične namene, tranzitni prehod do letališča pa ob prehodu meje velja kot ena izmed izjem pri vstopu v Avstrijo. Registracija tako ni potrebna, če je tranzit opravljen brez postanka in če je odhodni let zagotovoljen. V Avstriji se sicer soočajo z zelo dinamičnim pojavom okužb, zato ljudi spodbujajo, naj svoja potovanja kar se da omejijo. "Vse vzhodne dežele pa bodo morale med velikonočnimi prazniki vzdržati popolno zaprtje za en teden," je povedalDaniel Böhm z avstrijskega zdravstvenega ministrstva. V Avstriji je prijavljenih več kot sto laboratorijev, ki testiranja izvajajo tudi za tujce. Za PCR-test, ki je potreben za vrnitev v Slovenijo, pa je običajno treba odšteti nekje med 90 in 120 evrov. "Za Avstrijce imamo zelo velike kapacitete za brezplačno testiranje. Ali bomo vanje vključevali tudi turiste in kako bi jih lahko vključevali, pa bomo morali določiti v prihajajočih tednih,"pove Böhm.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Podobno kot za Avstrijo je posebna registracija potrebna tudi pred vstopom v Italijo. Popotniki morajo namreč izpolniti samoizjavo in tabelo ter ju poslati na določen elektronski naslov. Ob prehodu meje je treba predložiti tudi negativni izvid HAG ali PCR-testa, pri čemer od trenutka odvzema brisa ne sme miniti več kot 48 ur, ali pa se posamezniku odredi obvezna 14-dnevna karantena. Nekatera italijanska letališča so svojim potnikom omogočila izvedbo testa na koronavirus kar na letališču. Eno izmed takšnih letališč je tudi letališče v Benetkah, kjer je hitri test za potujoče iz nekaterih držav brezplačen, vendar pa testiranje izvajajo le za potnike, ki na letališče pripotujejo, in ne tudi tiste, ki z njega odpotujejo. V Italiji veljajo sicer različne omejitve glede na to, od kod potujete. Države namreč delijo v pet različnih kategorij: A, B, C, D, E. Slovenija tako spada v najobširnejšo kategorijo C. Za potnike iz teh držav po italijanskih predpisih velja, da ne potrebujejo posebnega razloga za prehajanje meje. A ker je epidemiološka slika Italije slaba – skoraj vsa država je namreč obarvana v rdeče – so potovanja omejena tudi za tamkajšnje prebivalce.

icon-expand Koronavirus - Italija FOTO: Dreamstime

Madžarska pa ima za razliko od naših ostalih sosed popolnoma zaprto državno mejo. Tujim državljanom je vstop v državo praviloma dovoljen le s predhodno pisno odobritvijo madžarske policije. Ta lahko izjemoma dovoli prehod meje na podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda na njihovi spletni strani. Na potovanje v posebnem mehurčku Da je zanimanje za potovanja precejšnje, so nam potrdili tudi pri turistični agenciji Palma. "Največ zanimanja je za tiste države oz. regije, ki imajo dobro zdravstveno sliko in tako veljajo za varne destinacije tudi v času covida-19," je povedala Nena Kraševec. Tako konec aprila in maja ob ugodni epidemiološki sliki že načrtujejo lete na Tenerife, Ras Al Khaimah, Madeiro, Sicilijo, v Egipt, na Majorko in v Malago. "Vse to s posebnim letalom, ki leti iz Ljubljane. S tem ustvarjamo 'potovalne mehurčke',"pove Kraševčeva. Posebnost takšnih projektov je posebno letalo – to je namenjeno samo potnikom, ki potujejo organizirano in so testirani, še dodajajo na turistični agenciji. "Tako ustvarimo varno okolje brez prestopanja ali vključevanja tretjih držav in s tem letališč, kjer potniki prestopajo. Letalo počaka na destinaciji, po končanih počitnicah pa se potniki vrnejo." Ob vrnitvi potnike čaka še testiranje na brniškem letališču.

icon-expand Cene PCR-testov se gibajo od 60 do 110 evrov. FOTO: 24ur.com

"Preden potnik odide na pot, ga opremimo z vsemi ustreznimi informacijami, nenazadnje tudi o lokacijah, kje lahko opravijo PCR-test,"pove Kraševčeva. Cene so seveda različne, dodaja. Gibljejo se od 30 do tudi 110 evrov. "Če je treba, stopimo v kontakt z ustreznimi ustanovami in uredimo termin testiranja." Pove tudi, da seveda vsak dodaten strošek ali ukrep vpliva na manjše število rezervacij. Tako je na to vplivala tudi ukinitev prehajanja meje s hitrimi testi. Vendar pa so v splošnem cene v turistični panogi precej ugodne, zagotavlja. "Trenutno v veliko število držav vstopamo z negativnim PCR-testom, vendar zaradi nižjih cen storitev aranžmaji še vedno ostajajo cenovno zelo ugodni. S poletjem pa se bodo vstopni protokoli gotovo spremenili v prid obiskovalcem." Prav tako pa je med potniki vse več prebolevnikov ali takšnih, ki so že bili cepljeni, zato dodatnega testiranja ob vrnitvi ne potrebujejo, še dodaja. Zanimanje veliko tudi za Španijo in Grčijo Medtem nekatera področja Španije beležijo boljšo epidemiološko sliko. Španija je tudi sicer ena izmed bolj priljubljenih turističnih destinacij pri Slovencih. Trenutno morajo vsi potniki, ki prihajajo iz epidemiološko ogroženih držav, med katerimi je tudi Slovenija, za vstop v Španijo predložiti potrdilo z negativnim diagnostičnim testom okužbe, ki ni starejši od 72 ur. Ti zajemajo tako PCR-teste kot tudi TMA- in RT-LAMP-teste, so povedali na španskem zdravstvenem ministrstvu. Otrokom, ki so mlajši od šest let, testa sicer ni treba opraviti. Potrdilo je lahko predstavljeno v papirnati ali elektronski obliki in mora biti napisano v španskem, angleškem, francoskem ali nemškem jeziku, sicer mora biti potrdilu priložen tudi prevod v španščino, ki ga izda uradni organ. Pri tem mora dokument vsebovati vsaj ime potnika, potni list ali številko osebne izkaznice, datum testa, identifikacijo in kontaktne podatke centra, ki izvaja analizo, uporabljeno tehnologijo in izvid o negativnem rezultatu testa. Tako kot v Italiji so tudi španska letališča za turiste odprla posebne letališke klinike, ki potnikom ponujajo izvedbo testa na novi koronaviru. Te teste pa lahko tujci opravijo tudi v vseh prestolnicah španskih provinc.

Tisti, ki so že prejeli cepivo proti covidu-19, ki so bolezen preboleli ali imajo negativen test, pa bodo lahko v Grčijo vstopili že od 14. maja dalje, je napovedal grški minister za turizem Harry Theoharis. "Tako kot preteklo leto bomo tudi tokrat turiste naključno testirali. Razlika bo le v tem, da bomo lahko zaradi uporabe hitrih testov okužene že takoj poslali v karanteno," je povedal za EuroNews in dodal, da bo stroške zdravljenja okuženih nosila Grčija. "Pri Palmi tudi letos stavimo na Grčijo, ki je lani veljala za pravi poletni hit. Grčijo smo Slovenci praktično vzeli za svojo, zato smo svojo ponudbo še razširili. Tako bomo varno in udobno poleteli na kar 11 različnih grških otokov direktno iz Ljubljane,"pove Kraševčeva. Dodaja, da je že zdaj veliko rezervacij za počitnice v Grčiji ter da so se že v lanski sezoni Grki na vsakem koraku držali vseh predpisanih ukrepov.

Evropska unija se zavzema, da bi do poletja uvedla t. i. cepilne potne liste, ki bi omogočali lažja potovanja. Digitalna zelena potrdila bi dokazovala, da se je oseba cepila proti covidu-19, da ima negativen izid testa ali da je virus že prebolela. Potrdilo bo brezplačno, na voljo pa bo v digitalni obliki.

Podobno bo meje od prvega maja vse, ki so drugi odmerek cepiva prejeli vsaj sedem dni pred potovanjem, odprl tudi Ciper."To je zelo pomemben razvoj za turizem in sledi dogovoru z Izraelom, saj sta državi dva glavna ciprska turistična trga," je dejal namestnik ministra za turizem Savas Perdios. Turisti bodo morali upoštevati lokalne ukrepe, kot sta nošenje maske in ohranjanje medsebojne razdalje, prav tako pa bodo lahko med potniki izvedli naključne diagnostične teste. Turisti lahko sicer na Ciper potujejo že od prvega marca. Tisti, ki potujejo iz oranžnih in rdečih držav glede na klasifikacijo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, morajo pred prihodom v državo in po njem opraviti PCR-test ter na rezultate počakati v karanteni.

icon-expand