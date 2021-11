Samotestiranje bo v šoli in s soglasjem staršev. Tisti brez soglasja se šolajo od doma

Vlada je danes spremenila odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom, spremembe pa se med drugim nanašajo tudi na obveznost samotestiranja učencev in dijakov. Ena od sprememb je zamik začetka testiranja na sredo, 17. novembra, prav tako je dodano tudi potrebno soglasje staršev za samotestiranje učencev.

Odlok zamika veljavnosti določbe o obveznem samotestiranju s 15. na 17. november. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za šolstvo, je bil zamik potreben predvsem zaradi pridobitve soglasja staršev. Za vse učence osnovne šole bodo morali namreč starši ali drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje o izvajanju testiranja s HAT za samotestiranje.

Ravnatelj določi osebo, ki bo skrbela za nadzor

Učenci osnovne šole in dijaki se bodo trikrat tedensko testirali s hitri antigenskimi testi za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Učencem in dijakom, ki samotestiranja ne izvajajo, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, izobražujejo na daljavo.

Samotestirati se bodo morali tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci na tretji do šesti stopnji posebnega programa. To bodo storili v domačem okolju, še izhaja iz spremenjenega odloka.

Prav tako po novem velja, da za učence, dijake, otroke in mladostnike v zavodih za vzgojo in izobraževanje oziroma učence, ki so vključeni v posebne programe, ter za študente oziroma udeležence izobraževanja odraslih, opravljen HAT za samotestiranje, ki ga opravijo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa oziroma študija, šteje kot izpolnjen pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

Ministrstvo je sicer v teh dneh dobilo kar nekaj pobud glede obveznega samotestiranja. Civilna iniciativa Otrok ne damo je v imenu okoli 43.000 podpisnikov peticije Stop maskam in testiranju otrok v šolah šolsko ministrico Simono Kustec, svetovalno skupino za covid-19 in Nacionalni inštitut za javno zdravje pozvala k takojšnji ustavitvi izvajanja odloka, ki predpisuje obvezno samotestiranje na novi koronavirus v šoli. Tudi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj je včeraj dejal, da je v odloku veliko pomanjkljivosti, zlasti glede izvajanja samotestiranja učencev.