(Samo)testiranje: kaj se obeta in kdaj?

Na vprašanje ali je zadovoljen z vladnimi predlogi in ali se je o njih pogovarjal s predsednikom vlade Janezom Janšo , je Meh dejal, da sta se s predsednikom vlade pogovarjala o testiranju in samotestiranju, s pogovorom pa je bil zadovoljen: "Predsednik vlade mi je zagotovil, da bo tako kot zdaj testiranje enkrat tedensko, na račun proračuna. To naj bi trajalo do 6.9. Za naprej pa sva se pogovarjala o samotestiranju. Po 6.9 mi je predsednik vlade zagotovil, da ne bo razlik med javnim in zasebnim sektorjem, in da bodo za vse uvedli samotestiranje, kar se nam zdi prav."

Da število covidnih bolnikov narašča, pa opozarja Lejko Zupančeva - zato tudi potrebujemo dodatne oddelke: "Treba se je tudi zavedati, da tisti, ki so sprejeti danes, ne bodo odpuščeni pred tednom, desetimi dnevi, torej se kopiči število hospitaliziranih bolnikov. Ob tem pa si želimo še opravljati delo kot doslej, in odprtje dodatnih oddelkov bo to omogočalo."

Strokovnjakinja se strinja z odločitvijo zagovornika načela enakosti, da pogoj PCT ni diskriminatoren: "S to odločitvijo bi se strinjala, pravzaprav me veseli, da je bila sprejeta, kajti pogoj PCT vsakemu omogoča, da se udeleži aktivnosti v prostem času ali hodi v službo. Če se nekdo ni odločil za cepljenje, potem pač mora sprejeti kakšno drugo odločitev."

Glede spremembe PCT v PCS pa izpostavlja vprašanje nadzora: "Nekako si želim in verjamem, da so ljudje, ki se morajo sami testirati, dovolj odgovorni, da bodo teste izvedli, kot je treba. In da bodo v primeru, če bo test pozitiven, to tudi sporočili. Tukaj še posebej mislim na šolnike, na katere bi še posebej apelirala, da testiranja izvajajo po navodilih."

Kaj pa nas po njeni oceni čaka jeseni: "Napovedi so precej slabe. Morda pa vseeno izhajamo iz nekoliko boljše pozicije, ker je nekaj ljudi precepljenih, nekaj jih je pa bolezen prebolelo in imajo vsaj neko zaščito. Upam, da se bo še več ljudi odločilo za cepljenje in na ta način zmanjšalo pritisk na bolnišnice."