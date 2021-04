Samotestiranje ne bo pogoj za obiskovanje pouka v šoli

Kot je v današnji izjavi ob obisku ljubljanske infekcijske klinike dejal zdravstveni minister Janez Poklukar , bo odločitev na koncu sprejela vlada. Zanj pa je ključno odpiranje šol, zato so se odločili predlagati prostovoljno samotestiranje dijakov in učencev. Kar pa zadeva ostale ukrepe, je po ministrovih besedah treba počakati, da vidimo, kakšni bodo epidemioloških podatki v teh dneh ter koliko covidnih bolnikov bo na intenzivni negi. Verjame, da se bodo potem lažje dogovorili tudi o morebitnih spremembah.

Medtem pa že pripravljajo vse potrebno za samotestiranje šolarjev. Minister poudarja, da so se zgledovali po dobrih praksah nekaterih držav, pri čemer je omenil Anglijo, Nemčijo in Avstrijo. Skupaj s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so preučili, kakšen pristop bi bil najboljši, in ugotovili, da je za otroke najprimernejši neinvazivni test z brisom iz sprednjega dela nosu. " Test ni invaziven, je lahko izvedljiv in ponovljiv ter daje sprejemljive rezultate ," je poudaril.

Vsak pozitivni test bodo nato preverjali še s PCR-testom. Razmišljajo, da bi teste izvajali proti koncu tedna in bi do ponedeljka že bilo jasno, kdo bo ostal doma in kdo obiskoval šolo. Se pa minister zaveda, da je pomembno vprašanje, ali jim bo uspelo motivirati starše, učitelje in otroke, da bodo pri tem prostovoljnem testiranju sodelovali. Osnovne šole naj bi sicer do srede preverile, kakšen je interes, srednje šole pa so morale to narediti do danes.

Kot je navedel Poklukar, pa študije dokazujejo, da se lahko s periodičnim testiranjem s hitrimi testi enkrat na 14 dni, predvsem ob testiranju skupin, ki delajo oziroma živijo v mehurčkih, zameji 20 odstotkov okužb, s testiranjem enkrat tedensko do 50 odstotkov in s testiranjem dvakrat tedensko tudi 80 in več odstotkov okužb.

Začetek samotestiranja zadnje triade osnovnih šol in dijakov na domu je predviden v drugi polovici aprila. Teste so naročili v okviru skupnega evropskega javnega naročila, v tej fazi pa so naročili 300.000 testov. Glede na to, ali jim bo uspelo motivirati starše in otroke za sodelovanje pri prostovoljnem testiranju, in ko bodo videli, kakšna je dejanska uporabnost tudi v izvedbenem delu ter ali se podatki ujemajo z njihovimi pričakovanji, se bodo odločili, kako bodo ravnali v prihodnje.