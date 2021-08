'Paket za samotestiranje naročiš kar v hotelsko sobo in ga nazaj pošlješ po pošti'

Če doma še dandanes koga moti bodisi testiranje bodisi samotestiranje, je to postalo pogoj in stalnica za vstop v sicer tradicionalno svobodnjaško Združeno kraljestvo. "Če potuješ, moraš teste vzeti v zakup," opisuje Krištof Ramovš, ki se z družino potepa po Škotskem. "V našem primeru smo morali izpolniti obrazec in opraviti hitri test, ki ni smel biti starejši od 72 ur," je še dodal.

Kar pa še ni vse. "Še pred prihodom smo se morali naročiti in plačati še PCR-test, ki ga narediš sam drugi dan bivanja na Škotskem," je pojasnil Ramovš. Test stane 88 funtov (okoli 100 evrov) po osebi in mora biti od točno določenega ponudnika. "Te teste smo opravili in nato dobili poročilo, da smo negativni, če pa ne bi bili cepljeni, bi nas čakala desetdnevna karantena ter samotestiranje drugi in osmi dan." Za vse, ki se ne znajo testirati, država ponuja video navodila.