Samotestiranje še naprej poteka gladko, soglasja dodatno prineslo še nekaj staršev

Kot so v četrtek zvečer sporočili z ministrstva za izobraževanje, se je v sredo v osnovnih šolah samotestiralo 135.100 učencev oz. 70 odstotkov vseh. Na daljavo se je zaradi zavračanja ukrepov šolalo skupaj 8033 učencev oz. 3,61 odstotka vseh. Največji delež šolajočih na daljavo je v prvem in drugem razredu, in sicer dobrih pet odstotkov, najmanjši pa v devetem razredu, dobra dva odstotka.

Na šoli je sicer 387 učencev, a jih je bilo že pred sredinim testiranjem nekaj več kot sto iz štirih oddelkov v karanteni. Doslej so imeli le en primer pozitivnega testa. "Tresla se je gora, rodila se je miš, je pa res, da smo vsi nelagodno in z občutkom tesnobe pričakovali sredino jutro," je še dodal Širovnik.

Na ptujski Osnovni šoli Mladika, kjer je v sredo nekaj staršev izrazilo nestrinjanje z ukrepi, so se stvari po besedah ravnatelja Bogomirja Širovnika danes umirile, čeprav že v sredo ni bilo večjega razburjenja. V tem času so pridobili soglasja staršev še dveh učencev za samotestiranje, tako da je zdaj učencev, ki se izobražujejo od doma, še 11.

Tudi pred mariborsko OŠ Martina Konšaka se je v sredo zbralo nekaj nezadovoljnih staršev, danes pa ne več. Kot je povedala ravnateljica Jasmina Voršič, je tudi samotestiranje potekalo bolj gladko, saj so otroci že osvojili veščino. Šolo obiskuje 440 učencev, do srede soglasij za testiranje ni oddalo 23 staršev, a je kar pet oddelkov v karanteni in zanje še ne vedo, kako je s soglasji.

Od srede do danes so prejeli še dve dodatni soglasji, ostali otroci pa se šolajo na daljavo. Med testiranji niso naleteli na niti en pozitiven rezultat testa. Voršičeva upa, da si bodo vsaj nekateri starši, ko bodo videli, da stvari potekajo brez težav, premislili v dobro otrok.

V OŠ Rogatec je današnje samotestiranje potekalo zelo mirno. Šola je sicer med tistimi, kjer je nasprotovanje samotestiranju večje kot drugod v državi. Skupaj se je namreč kar 13 odstotkov staršev odločilo za izobraževanje otrok od doma, je danes dejala ravnateljica Alenka Virant.

Največ otrok, ki niso prišli k pouku, ker starši ne dajo soglasja za samotestiranje, je v prvem izobraževalnem obdobju, kar Virantovo zelo skrbi. Največ jih je sploh v prvem razredu. Od srede si je glede samotestiranja premislil le eden od staršev. "Dobila sem tudi grozilna pisma staršev, mislim, da bodo sledile tudi kazenske ovadbe," je še dejala Virantova.

Danes sicer v rogaški šoli niso odkrili nobene okužbe, v sredo pa so imeli eno. Trenutno imajo v karanteni štiri oddelke.

Ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko jepovedala, da je danes samotestiranje potekalo brez težav in niso odkrili nobenega pozitivnega primera. Še vedno pa je nekaj staršev, ki so otroke obdržali doma. Tudi pri njih je teh več na razredni kot na predmetni stopnji.

"Starši teh otrok niso podpisali ne da se strinjajo s samotestiranjem in ne da se ne strinjajo, da bi lahko prešli na izobraževanje na daljavo. Verjamemo, da bomo v prvih dneh prihodnjega tedna tudi to uspešno uredili, ne glede na neprijazne odzive teh staršev," pravi Kolenkova.

Na Osnovni šoli Koper so se danes testirali vsi učenci, ki so prišli na šolo, saj so imeli soglasje oz. ustno privolitev staršev. Doma se šola le 18 izmed 976 učencev, je povedala ravnateljica Ingrid Poropat. V sredo in danes so imeli sicer po en pozitiven primer na novi koronavirus. Tudi sicer so se starši takoj odzvali in prišli po otroke, tako da težav ni bilo.

Po besedah ravnatelja Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran Boruta Butinarja od 481 dijakov samo eden ni bil prisoten pri pouku na šoli, vsi ostali so se bodisi testirali bodisi so cepljeni oz. preboleli. Zaenkrat pri izvajanju samotestiranja niso imeli težav ali pritožb, za kar se je Butinar zahvalil tudi staršem.