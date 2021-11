Samotestiranje v šolah, tudi pri najmlajših, steklo gladko: 'Otroci znajo sami'

Da so starše včeraj po prejeti okrožnici šolskega ministrstva še enkrat obvestili o natančnem poteku samotestiranja, je za 24ur.com povedal ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Ivana Groharja v Škofji Loki Marko Primožič. Učencem 1. in 2. razreda so omogočili samotestiranje pred šolskim vhodom pod nadzorom strokovnih delavcev in ob prisotnosti staršev oziroma babic in dedkov. "Takšnih otrok je bilo okoli 30, njihovi starši so tudi sami izrazili željo po tem in mi smo jim ustregli. Zdi se mi, da je bila to izjemno dobra poteza, saj je bil prehod v šolo za najmlajše na takšen način lažji, manj stresen," pravi ravnatelj, ki je bil tudi sam prisoten pri samotestiranju. "Lahko povem, da otroci znajo sami. Če kdo potrebuje pomoč, je ta res minimalna," dodaja.

Za ostale učence – razen za nekaj tistih, ki s seboj niso imeli soglasja staršev – je samotestiranje potekalo v učilnicah. Primožič je pohvalil tako starše kot učitelje in učiteljice ter ostale zaposlene na šoli, saj so se po njegovih besedah vrhunsko odzvali na situacijo.

Takšnih, ki niso podali soglasja za samotestiranje, pa da je malo, nam je še povedal škofjeloški ravnatelj. Skupno je na njihovi šoli 628 učencev, na shodu pa se je zbralo približno 20 staršev. "Z njimi smo se pogovorili, debata je bila na kulturnem nivoju. Smo pa tukaj na dveh bregovih, nekateri starši razmišljajo drugače, to je konec koncev tudi njihova pravica," pravi Primožič. Nekaj staršev je poklicalo Policijo, da ravnatelj njihovim otrokom onemogoča dostop do pouka. Policija jim je na kraju naposled razložila, da takšna prijava ni možna, prisoten je bil tudi šolski pravnik. Shod staršev otrok, ki se bodo zdaj začasno šolali od doma, se je končal mirno, je povedal ravnatelj.

Med vsemi opravljenimi testi je bil en pozitiven, nam je še zaupal Primožič.