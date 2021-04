Poklukar: Na poti 300.000 neinvazivnih testov za testiranje šolarjev na domu

Medtem ko vladna skupina pregleduje, kako bi spremenila vladni semafor ukrepov, pa morajo starši v teh dneh pretehtati odločitev, ali se bodo njihovi otroci samotestirali ali ne. In na to vprašanje morajo starši srednješolcev šolam odgovoriti do jutri, starši tretje triade osnovnošolskih otrok pa do srede.

Napoved zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja, da se bodo tudi pri nas, kot v nekaterih drugih državah, npr. v Avstriji, učenci samotestirali, je sicer med starši in ravnatelji sprožila precej razburjenja. O testih in načinu testiranja namreč še vedno ne vedo praktično nič, le to, da naj bi bilo prostovoljno. In na vse te pomisleke je pred našo kamero odgovarjal zdravstveni minister. Ki umirja, da bodo vse podrobnosti pravočasno dorekli in jih sporočili šolam.