'Vsak dan sem v stiku s 150 učenci, prav je, da ščitimo drug drugega'

Kdaj se bo začelo samotestiranje učencev? Z ministrstva za zdravje so sporočili, da predvidoma v petek, čeprav testov, s katerimi se bodo učenci in dijaki testirali, še ni v Sloveniji. Začetek novega tedna sicer ni prinesel odgovorov – v šolah še vedno čakajo na navodila, kako točno bo potekalo testiranje in kakšna bo pri tem vloga učiteljev. Govorili smo z učiteljem na eni od ljubljanskih osnovnih šol, ki testiranje podpira.

Na osnovni šoli Janka Modra v Ljubljani s testiranjem soglaša 53 odstotkov staršev učencev zadnjega triletja. Šole med tem še čakajo na podrobnejša navodila – tudi o tem, kakšna bo vloga učiteljev pri testiranju, zato ravnatelj ne ve, ali so učitelji pri testiranju pripravljeni sodelovati. Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev, pravi, da ne more podati njihovega stališča. "Dokler ne vemo, kako bo zadeva potekala, je brezplodno spraševati, ali bi ali ne bi. Počakati moramo na navodila," pojasni. Če se moramo testirati učitelji, je prav, da se testirajo tudi učenci, pa meni učitelj biologije Boštjan Železnik: "Jaz se testiram, medtem ko se otroci, ki pridejo v šolo po popoldanskih dejavnostih, ne. Vsak dan pridem v stik s 150 učenci–to torej avtomatsko pomeni, da sem ogrožen." Če bo treba, bo v skladu z navodili učencem pomagal pri testiranju. Opozarja tudi, da samotestiranje dobro deluje v drugih državah."Sedem- in osemletni otroci se sami testirajo, pa to ne povzroča nekih psihičnih travm," še izpostavi. Podpiramo vsakršno testiranje, pravi tudi ravnatelj srednje vzgojiteljske šole in umetniške gimnazije Alojz Pluško."Že pri učiteljih se je pokazalo, da gre za koristno zadevo, in dobro bi se bilo potruditi, da to na nek dogovorjen način izvedemo," meni. Izkušnje iz Avstrije kažejo, da je bolje, da se učenci samotestirajo v šolah, ne doma, pa pravi vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar."Bilo je kar precej nepravilnosti, tudi goljufanja. Manj težav je, če se to izvede v šoli," je med drugim izpostavila na današnji vladni novinarski konferenci. Skrb, da bilo tovrstno testiranje za otroke neprijetno in boleče, je odveč. "Bris se jemlje iz nosu, torej dva centimetra od vhoda v nosnico, ne gre za bris nosno-žrelnega prostora," je izpostavila infektologinja. Testiranje naj bi se začelo v petek – neuradno sprva le v srednjih šolah. Testov, s katerimi se bodo učenci testirali, še ni v Sloveniji; z ministrstva so nam sporočili, da bodo dobavljeni ta teden. Gre za teste iz skupnega naročila Evropske unije – Slovenija je naročila milijon testov, dobavljeni pa bodo postopno. icon-expand