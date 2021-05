Kako bo potekalo samotestiranje v šolah?

Potem ko je zdravstveni minister Janez Poklukar napovedal začetek samotestiranja v šolah, je še vedno precej nejasnosti, med drugim tudi, kdaj se bo začel testiranje v osnovnih šolah in pa kako bo sploh potekalo. Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da bodo teste razdelili v šolah, vodile pa se bodo evidence. Preverjanje ni predvideno, saj gre za prostovoljno testiranje, pojasnjujejo.

Velik projekt, vreden skoraj pol milijona evrov, se začenja le mesec dni pred koncem šolskega leta. Na šolah pa so precej dolgo čakali na navodila ministrstva, na katerega smo tudi naslovili vprašanja glede tega, kdo bo učencem in dijakom delil teste, koliko in kdaj jih bodo prejeli, kdo bo v šoli preverjal, ali so opravili samotestiranje in kakšen je bil rezultat testa.

V odgovoru so zapisali, da se bodo testi razdelili v šolah. To bodo storili učitelji in strokovni sodelavci. "Vodile se bodo evidence o številu predanih testov, prejeli bodo komplet po pet testov in pripadajočo opremo mesečno. Gre za prostovoljnost in preverjanje ni predvideno. Testiranje bo doma in zato pridobivanje soglasij ni predvideno," so še zapisali v odgovoru.

icon-expand Kako bo potekalo testiranje v šolah? FOTO: Shutterstock

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-18 bodo sodelovali državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec, Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje z Uprave uniformirane policije GPU Alojz Sladič. Spremljali jo bomo v živo ob 13. uri.

icon-expand