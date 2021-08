PRENOS V ŽIVO: Poklukar povedal, komu bo vlada krila stroške testiranja

"S spremembami in dopolnitvami so določene dejavnosti, za katere sredstva krije državni proračun," je dejal in pojasnil, da so to med drugim zaposleni v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo pa tudi osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.

Poleg tega Uredba določa, da se iz državnega proračuna zagotovi sredstva za samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake.

Testiranje na covid-19 bo sicer od 23. avgusta samoplačniško, razen za dejavnosti, kjer je PCT-pogoj za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki. "V primeru uvedbe samotestiranja bo/bi to veljalo za vse in ne samo za šolnike," je napovedal predsednik vlade Janez Janša. Zapisal je še, da bo frekvenca testiranja v šolstvu ostala enaka kot v prejšnjem šolskem letu: "V ostalih dejavnostih, kjer je testiranje za zaposlene obvezno, se izenačuje s šolstvom".