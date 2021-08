Ob nekaj težavah stekel prevzem testov za samotestiranje

A že dopoldne so nas bralci opozorili na zaplete pri prevzemih testov. Farmacevti naj bi namreč dobili navodila, da so namenjeni le tistim, ki so rojeni do 31. 12. 2009, medtem ko so nekateri sedmošolci rojeni tudi leta 2010.

Na napako je opozoril tudi nekdanji minister za šolstvo Jernej Pikalo . "Grem v lekarno po hitre teste za novo sedmošolko. Na kartici jih ni. Farmacevtka pokaže navodila, po katerih so na karticah samo za tiste, rojene do 31. 12.2009. Sedmošolci so rojeni tudi 2010!" je zapisal ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvo za zdravje pozval: "Dajte no, saj znate, naj bo vsaj enkrat brez zapletov" .

"Do napake je prišlo s strani Lekarniške zbornice do lekarn," so pojasnili na zdravstvenem ministrstvu in dodali, da je napaka že odpravljena.

Kot so še pojasnili, so do izdaje testov upravičeni učenci in dijaki, ki so rojeni od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2009, torej učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol, in dijaki od 1. do 5. letnika. Dodali so, da so do testov prav tako upravičeni tisti, ki so vstopili v proces šolanja s 5 leti, torej rojeni med 1. 1. 2010 in 31.12 2010 ali še niso zaradi različnih razlogov zaključili srednješolskega izobraževanja, rojeni med 1. 1. 2001 in 31. 12. 2001. Pri teh so do testov upravičeni tudi tisti, ki so rojeni pred letom 2001.

Ena škatla, v kateri je pet testov za samotestiranje, sicer stane 16,04 evra, vendar strošek krije državni proračun, staršem, ki boste teste prevzeli pa tako ni treba plačati nič. Poleg tega v lekarnah nimajo dostopa do podatkov o tem, če je bil otrok cepljen proti covidu-19 ali če je virus že prebolel, teste zato izdajo vsem, ki bi se želeli preventivno samotestirati.