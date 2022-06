Šanghaj brez novih primerov okužb s koronavirusom

Oblasti so si v mestu Šanghaj med pomladanskim izbruhom okužb, ki ga je povzročila različica omikron, več mesecev prizadevale okužbe izkoreniniti s kombinacijo ciljno usmerjenih zapor mestnih okrožij, množičnega testiranja in dolgih karanten.

Zaprtje javnega življenja za 25 milijonov prebivalcev Šanghaja je bilo večinoma odpravljeno v začetku junija, a so mestne oblasti kmalu odredile novo zaprtje, napovedale množično testiranje in znova uvedle policijsko uro. Začasno so zaprli in testirali prebivalce osmih okrožij, kar je pomenilo, da približno 15 milijonov ljudi ni smelo zapustiti svojih domov oziroma je bilo njihovo gibanje v okrožjih omejeno.

Tudi v glavnem mestu Peking so bile omejitve v začetku meseca znova poostrene zaradi porasta števila okužb, danes pa je mestni urad za izobraževanje sporočil, da se lahko vsi učenci osnovnih in srednjih šol s ponedeljkom vrnejo v svoje učilnice.