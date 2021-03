Sardinija kot prva italijanska dežela z bistvenimi sprostitvami

Italijanska dežela Sardinija je zahvaljujoč ugodni epidemiološki sliki postala t. i. belo območje, kar s sabo prinaša bistveno rahljanje omejitvenih ukrepov. Je pa nemška vlada na seznam nevarnih območij z novimi različicami novega koronavirusa uvrstila francoski departma Moselle, kjer se hitro širi nevarna južnoafriška različica.

Nemška vlada kljub temu za zdaj še ne bo zaostrila nadzora na meji s pokrajino Moselle, je pojasnil nemški zunanji minister Heiko Maas. "Le redkokatera regija je tako čezmejno povezana, kot sta Posarje in Moselle. Z novimi ukrepi sem soglašal le pod pogojem, da ne bo vnovičnih kontrol na meji," je dejal. Za potnike iz pokrajin, ki jih je nemška vlada uvrstila na seznam nevarnih območij z novimi različicami koronavirusa, veljata obvezno testiranje in prepoved uporabe javnega prevoza, predvsem pa je zelo malo izjem za možnost vstopa v Nemčijo. Še posebej strog je nadzor na meji med Nemčijo in Češko ter avstrijsko deželo Tirolsko. A na meji z Moselle ne bo stacionarnih nadzornih točk, kakršne so vzpostavili tam, ampak bodo policisti še naprej izvajali naključni nadzor v zaledju meje.

Več podrobnosti o prihodnjem režimu na meji, ki bo začel veljati s torkom, naj bi še danes določil posebni odbor. Tudi Maas in njegov francoski kolega Jean-Yves Le Drian sta se v petek dogovorila, da bodo poiskali pragmatične rešitve. "Bo pa zajezitev te mutacije virusa za ljudi v regiji nova težka preizkušnja," je dejal Maas. V francoskem departmaju Moselle se je v preteklih tednih razširila predvsem nevarna južnoafriška različica novega koronavirusa. Po navedbah francoskega premierja Jeana Castexa gre za to različico že pri okoli 60 odstotkih novih primerov okužbe s koronavirusom. V Nemčiji pa znaša ta delež manj kot odstotek. Poleg tega je visoka tudi incidenca okužb v departmaju Moselle, ki ima okoli milijon prebivalcev. Tam trenutno beležijo skoraj 300 okužb na 100.000 prebivalcev, v sosednjem Posarju le 73, v deželi Porenje-Pfalško pa le 49. Sardinija kot prva italijanska dežela z bistvenimi sprostitvami omejitev Kot prva italijanska dežela pa je Sardinija danes zahvaljujoč ugodni epidemiološki sliki postala t. i. belo območje, kar s sabo prinaša bistveno rahljanje omejitvenih ukrepov. Na Sardiniji so od danes lahko restavracije odprte do 23. ure, bari do 21. ure. Prepoved gibanja je po novem v veljavi od 23.30 do 5. ure zjutraj, medtem ko je v preostalem delu Italije prepovedano gibanje že od 22. ure.

Nakupovalna središča bodo lahko na Sardiniji odprta tudi ob koncih tedna. Že ta teden naj bi bili dostopni tudi športni centri in bazeni. V naslednjih dneh bodo na podlagi epidemioloških podatkov odločili glede morebitnega odprtja gledališč in kinematografov. Vsi otroci na otoku se vračajo v šole, še naprej pa ostaja obvezno nošenje mask. Predsednik dežele Christian Solinas je ob tem od vlade v Rimu terjal boljšo obravnavo na področju dobave cepiva proti covidu-19, tako da bi lahko hitro cepili vse prebivalce Sardinije. S tem bi se lahko dežela predstavljala kot otok brez koronavirusa, je menil. "Turisti so dobrodošli, a morajo imeti negativen test," je dejal in dodal, da bi morali okrepiti nadzor, tako da turisti s celine ne bi prispevali k vnovičnemu porastu števila okužb, kot se je zgodilo prejšnje poletje. Slabšo epidemiološko situacijo kot na Sardiniji imajo drugod po Italiji, kar je prineslo zaostrovanje ukrepov v nekaterih predelih. Od danes stroge omejitve v skladu z uvrstitvijo med rdeča območja veljajo v južnih deželah Bazilikata in Molize. Šolarji so v veliki meri prešli na pouk na daljavo, zaprto je vse razen trgovin z njunimi potrebščinami in lekarn.

Nekoliko poostreni so ukrepi po novem tudi v Lombardiji, Markah in Piemontu, ki so postali oranžna območja. Tam so med drugim gostinski obrati zaprti in lahko prodajajo le hrano za s seboj, trgovine pa ostajajo odprte. Poleg omenjenih barv območij glede na epidemiološko stanje v Italiji poznajo še rumeno, ki s sabo prinaša odprtje trgovin, pa tudi barov in restavracij do 18. ure. V Italiji se v zadnjem času širjenje novega koronavirusa znova krepi. Širi se več različic virusa. Incidenca okužb na 100.000 prebivalcev v sedmih dneh znaša približno 145. Deželni predsednik Emilije-Romanje Stefano Bonaccini, ki je tudi vodja konference deželnih vlad, je v nedeljo posvaril, da je pred državo nekaj težkih tednov, češ da se nov val okužb, ki je že prizadel nekatere druge države v Evropi, širi tudi v Italiji. "Pripravljeni bomo na vse potrebne omejitve, da zaščitimo ljudi in obrnemo krivuljo okužb, da bi lahko imeli boljšo pomlad in poletje," je dejal.