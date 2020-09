Šarec dobil rezultate testa za covid-19 in sporočil: Zdrav sem

Kot je znano, so karantensko odločbo že v torek prejeli štiri poslanci LMŠ, po naših podatkih Jerca Korče, Andreja Zabret, Jože Lenartin Igor Pečko. Poslanca Edvard Pauličin Aljaž Kovačičsta dobila zgolj priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a sta v samoizolacijo odšla preventivno. Včeraj smo izvedeli, da je okužena še ena strokovna sodelavka poslanske skupine, zato sta se za samoizolacijo odločila še dva poslanca, in sicer Nik Prebilter Tina Heferle.