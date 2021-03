Za Šarca nabava cepiv le vrh ledene gore, Tonin poziva k dialogu

Tonin meni, da bi morali politiki ljudem pokazati luč na koncu tunela in manj pozornosti nameniti prerekanju in negativizmu. Šarca je spomnil, da se ni udeležil sestanka na Brdu pri Kranju. "Dolžni smo sedeti za isto mizo, četudi se ne maramo. Iskati moramo rešitve."

Tonin je spomnil, da je Slovenija naročila sedem milijonov doz cepiv, kar je trikrat več kot imamo prebivalcev. Največji problem po njegovi oceni predstavlja prepočasna dobava cepiv. " Če bi cepivo naročili decembra in bi zdaj imeli 7,5 milijona naročenih odmerkov, bi cepiva še vedno primanjkovalo," je dejal.

Po besedah Šarca se je izkazalo, da vlada decembra ni naročila dodatnih 500.000 odmerkov cepiva. Naročili so jih naknadno, v Slovenijo pa bodo prispeli šele jeseni. " Če bi odmerke naročili takrat, ko je bil čas, bi seveda cepivo dobili do junija. Janša lahko pripoveduje svoje pravljice, a mi mu ne verjamemo, " je odločen prvak LMŠ.

V oddaji 24UR ZVEČER sta svoja stališča soočila prvak LMŠ Marjan Šarec in predsednik NSi Matej Tonin . Kot je uvodoma povedal Šarec, ga pojasnila premierja Janeza Janše niso prepričala. "Lani je od mene zahteval in me ovadil zaradi neopravljanja dolžnosti, ker nisem predpisal karantene za povratnike iz Italije. Ta vlada je potem pet mesecev spala, potem je prišel drugi val, zdaj pa imamo več kot 4000 smrtnih žrtev," je dejal.

Po besedah Šarca so v opoziciji jasno pokazali, da so pripravljeni na sodelovanje s predlaganimi amandmaji, a jih koalicija ni podprla. Ponujena roka je bolj farizejske narave, meni Šarec. V LMŠ ne bodo prevzeli odgovornosti za napake vlade, je bil jasen Šarec. Vladi ob tem očita tudi neučinkovito komunikacijo z ljudmi v času zdravstvene krize. "Najbolj optimistično bi bilo, da vsi skupaj odidete."

"Ste kot nemški general, ki je vrgel puško v koruzo, zdaj pa požiga vse mostove za seboj," je Tonin odgovoril Šarcu. Kot je dodal, so v politiki v takšnih razmerah dolžni sodelovati. Šarcu očita zagrenjenost. "Namesto da bi podali roko sodelovanja, kurite in rušite mostove." Tonin je prepričan, da je včasih treba v politiki pozabiti na zamere in iti naprej v korist države.

Zakaj so se v LMŠ odločili za ustavno obtožbo? Šarec odgovarja, da je bila (ne)nabava cepiv le vrh ledene gore, saj gre za kršenje pravice do zdravja. Prav tako vladi očitajo, da se lani poleti ni učinkovito pripravila na drugi val epidemije, rezultat pa so številne smrtne žrtve covida-19.

Tonin na drugi strani meni, da ustavna obtožba ni rešitev, zato predlaga dialog in sodelovanje. Spomnil je, da NSi decembra 2019, ko je Janša vložil ustavno obtožbo zoper Šarca, pri tem ni sodeloval, saj se jim je tak ukrep zdel preresen. Šarec je prepričan, da morajo v opoziciji preprečiti politiko, ki jo vodi Janša, Tonina pa je obtožil, da je le Janšev privesek.