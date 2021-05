Savne lahko obratujejo, a pod določenimi pogoji

Kljub temu, da fitnes centri že od februarja lahko – ob upoštevanju vseh epidemioloških pogojev – obratujejo, je bilo med lastniki nekaj zmede na področju odpiranja savn. Kot so sporočili s Fitnes zveze Slovenije, je to področje, ki terja več pozornosti pri pripravi in ga je praktično nemogoče odpreti čez noč, uporabniki teh storitev pa so že precej neučakani.

Vprašanja o tem, ali savne lahko obratujejo, smo naslovili na ministrstvo za gospodarstvo, kjer so nam pojasnili, da delovanje savn v Odloku o začasni omejitvi ponujanja in prodajanja blaga in storitev končnim potrošnikom urejajo dvakrat.

1.) Dovoljeno je obratovanje savn v nastanitvenih obratih, kjer so tretirane kot programi za dobro počutje in so na voljo zgolj gostom nastanitvenih obratov.

2.) Savne lahko obratujejo tudi v okviru higienske nege, kot so saloni za nego telesa, na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikure, manikire.