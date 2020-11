Sazu in Sviz za umik izenačitve vpisnih pogojev poklicnih in splošnih maturantov

Tudi v Sazuju so se pridružili pozivu k umiku predloga. "Predlagani 55. člen gre v nasprotno smer in je škodljiv, saj gre za diskriminacijo dijakov s splošno maturo in privilegiranje tistih s poklicno, ki imajo skromnejšo splošno izobrazbo," so zapisali.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so prepričani, da 55. člen šestega protikoronskega paketa, ki izenačuje pogoje poklicnih in splošnih maturantov za vpis na univerzitetne programe, "rokovnjaško posega v prehode med posameznimi stopnjami izobrazbe" .

Na predsednika vlade naslovili tudi dopis za umik predloga

Na predsednika vlade Janeza Janšo so v Sazuju naslovili tudi dopis, s katerim pozivajo, da se predlog umakne. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so medtem že sporočili, da v zakonodajnem postopku pri navedenem členu ne bodo vztrajali. Navedli so, da so pri podaji predloga sledili strokovni oceni Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, da se s tem ukrepom v oteženih epidemioloških razmerah pomaga ciljnim skupinam in visokošolskim zavodom pri vpisu.

Predlog šestega protikoronskega paketa predvideva tudi ukrep podaljšanja akreditacije za delovanje visokošolskih zavodov. To naj bi šlo na roko zasebni Novi univerzi, ki naj bi imela po pisanju Dnevnikain navedbah stranke Levica velike težave pri katerem koli naslednjem podaljšanju akreditacije. Na Novi univerzi so v sporočilu za javnost slednje zanikali. Nova univerza ni nikdar imela in nima nikakršnih težav v zvezi z institucionalno akreditacijo univerze in svojih članic ter njihovih študijskih programov, so zapisali.