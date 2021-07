PRENOS V ŽIVO: 'Kako bomo preživeli naslednji val, je odvisno od tega, kako bomo precepljeni'

Na SAZU so opozorili, da se v tej pandemiji soočamo s širjenjem neznanstvenih trditev, ki so imele za posledico nezaupanje v cepljenje in poudarili, da je cepljenje trenutno edino orodje, ki ga imamo na voljo za izhod iz pandemije brez nesprejemljivo visokega števila človeških žrtev in materialne škode.

Gre že za drugi poziv k cepljenju, ki ga je pripravil SAZU, prvega so objavili že janurja. "Ker precepljensot ne dosega številk, ki bi si jih vsi želeli, je potrebno, da se še enkrat oglasimo," je uvodoma dejal predsednik SAZU Peter Štih.

Poudaril je, da je cepljenje ključno za to, da bomo dobro pripravljeni na jesen. "Dobro znano je, da se nam približuje naslednji val, kako ga bomo preživeli, je v veliki meri odvisno od tega, kako bomo precepljeni," je dejal Štih in dodal, da si nihčne ne želi, da bi se ponovil lanski scenarij z zaprtimi šolami in javnim življenjem.

"V imenu znanosti priporočamo, da se čim prej in v čim večjem številu cepite," je še dejal in dodal, da bo podoben poziv objavil še Kemijski inšitut in da so si v znanosti enotni.

"Padli bomo, če ne bomo znali izkoristiti vsega, kar nam je dala znanost"

"Neglede na dobre epidemiološke podatke v zadnjem času, je stanje resno," je dejal minister za zdravje Janez Poklukar in pojasnil, da se je v tem tednu število okužb nekoliko povišalo, s tem pa je zraslo tudi reprodukcijsko število R. Razlog za ponovno povišanje okužb vidi v prihodu nove delta različice seva. "V Slovenskem prostoru opažamo eksponentno rast delta različice koronavirusa," je dodal.

"Odkar imamo epidemijo so nam dali raziskovalci novo luč. Novo priložnost, da zaživimo, kot je bilo pred epidemijo," je dejal in kot orodje izpostavil cepivo. "Padli bomo, če ne bomo znali izkoristiti vsega, kar nam je dala znanost. Dala nam je cepivo," je še povedal in dodal, da za pozivom, naj se cepimo, stoji vsa znanost.