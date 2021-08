'Več postelj za covidne bolnike pomeni manj postelj za druge'

"Vse skupaj je nepotrebno, saj imamo cepivo, ki deluje in bi to lahko preprečilo," je dejal Potočnik. V prid temu govori podatek, da so vsi pacienti, ki pri njih potrebujejo kisik, necepljeni. "Po tem, ko zbolijo, pa je vsem žal, da se niso cepili," je še dejal.

"Včeraj in sinoči se je zgodilo, da sem v nekaj urah napolnil vse postelje, ki sem jih imel. Ampak potreba po Slovenija je bila tako velika, da bi napolnil še deset postelj, če bi jih imel. V stiski so me klicali kolegi iz vse Slovenije," je Potočnik, specializant infektologije v Splošni bolnišnici Celje, vidno izčrpan opisal svoje zadnje, maratonsko, skoraj 30-urno dežurstvo.

"Kirurgi hitijo z operacijami, saj vedo, da jih bodo zaradi premeščanja že tako podhranjenega osebja na covidne oddelke kmalu odpovedovali," je dejal in dodal: "Pomislite, kadra je, kolikor ga je. Postelj v bolnišnici je, kolikor jih je. To pomeni, da več postelj, ko odpremo za covidne bolnike, več postelj moramo ukiniti za druge," je dejal in pojasnil, da se bo zato bolezen nekoga, ki doma čaka na preiskavo in mu rečejo, da bo na vrsto prišel čez tri tedne ali mesece, poslabšala.