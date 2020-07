'Najboljša rešitev je, da bi virus kar izginil in ne bi potrebovali zdravil in cepiva'

Profesor Christopher J. Schofield z oxfordske univerze dela na projektu Covid-19, ki je bil odobren za klinična preizkušanja. Gre za repozicioniranje že poznanega zdravila Almitrin. Znano je, da so bakterijske pljučnice, ki se lahko razvijejo pri bolnikih okuženih s covid-19, lahko tudi smrtonosne. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali ima zdravilo almitrin potencial, da zmanjša potrebo po ventilatorjih in bolnikom pomaga, da okrevajo hitreje?

"Kliničnih testiranj še nismo začeli, so bili pa odobreni in trenutno proizvajamo tablete, ki jih bomo uporabljali pri kliničnih testiranjih. Sodelovali smo pri projektu Covid-19, a smo spoznali veliko potrebo klinik zaradi ljudi, ki so umirali na ventilatorjih. Zato je moj kolega Peter Robins identificiral že znano zdravilo Almitrin, ki so ga uporabljali za zdravljenje plučnih bolezni. Kar bi Almitrin lahko naredil je, da bi lahko pomagal bolnikom na ventilatorjih lažje dihati," je v pogovoru za informativno oddajo 24UR ZVEČER dejal profesor Schofield.

S takšnim zdravilom bi torej lahko potencialno znižali število smrti zaradi covida-19, še posebej pri starejših bolnikih, ki imajo pridružene bolezni."Ko so ljudje enkrat na ventilatorjih, so resnično ogroženi. Nihče se še ni lotil reševanja tega problema, zato smo se ga lotili mi."

Schofieldova skupina se ukvarja tudi z iskanjem novih potencialnih zaviralcev koronavirusa. Trenutno se še nahajajo v začetni fazi. Izdelava takšnega zdravila, od začetka, ponavadi traja več let. "Povrečno celo med 10 in 15 let," pojasnjuje. "Ampak obstaja možnost, da se bo iz vsega skupaj razvilo nekaj dobrega, predvsem zaradi mednarodnega sodelovanja za razvoj novega zdravila za zaviranje koronavirusa. Sodelujem z raziskovalnimi skupinami na Kitajskem, v Združenem kraljestvu in tudi iz Združenih držav Amerike."

Znanstveniki na Oxfordu se ukvarjajo tudi z razvojem enega najbolj obetavnih cepiv na svetu, v sodelovanju z družbo AstraZeneca. "Testiranje tega cepiva se trenutno izvaja na ljudeh po vsem svetu. Od Velike Britanije do Južne Amerike. Moram povedati, da nisem strokovnjak za cepiva, ampak to delo spremljam z zanimanjem. Uspešnost cepiva je običajna precej nizka. Ključno je, da so cepiva razvita z več različnih strani. Oxford je na strani, ki prednjači med temi raziskavami," je povedal strokovnjak.

Kdaj torej lahko pričakujemo varno cepivo in, ali bi lahko pri premagovanju pandemije pomagala tudi standardna zdravila? Schofield upa, da bodo cepiva na voljo konec letošnjega leta, vendar dodaja, da je bolj realno računati na prihodnje leto. "Po mojem mnenju je najboljša rešitev, da bi virus kar izginil in ne bi potrebovali zdravil in cepiva. Da bi taktike, kot so socialna distanca učinkovali. Na splošno so cepiva zelo varen način zdravljenja, zato bi bila boljša rešitev cepiva, kot pa jemanje zdravil v poskusni fazi. Čeprav so raziskave novih zdravil še v zgodnji fazi se bo to izplačalo na dolgi rok, saj bodo še druge pandemije, tu so še velike virusne bolezni kot sta virus Denga in Zika, zato bo delo, ki je narejeno na Covid-19 z neverjetnim mednarodnim sodelovanjem, ki se dogaja, obrestovalo pri spopadu s katero drugo virusno boleznijo," je še dejal.