"Pričakujemo jasna navodila, ki se ne bodo spreminjala čez noč'

Poslanska skupina Socialnih demokratov vladi predlaga, da pripravi jasen katalog vseh pravil in navodil za prebivalce, vključno z jasnimi pravili o pogojih PCT. Ker vlada odloke sprejema kot po tekočem traku – 2.700 jih je bilo že sprejetih od začetka epidemije, nastaja namreč vse večja zmeda. Zadnji v vrsti, ki so se razburili, so prebolevniki. Vlada je čez noč spremenila pogoje za polno cepljene, hladen tuš pa so doživeli tudi tisti, ki so pogoj PCT izpolnjevali s potrdilom zdravnika, da so preboleli covid-19, in potrdilom o cepljenju z enim odmerkom.

icon-expand Zmeda z odloki in ukrepi. FOTO: Dreamstime

"Jasnost, predvidljivost in nespremenljivost pravil je predpogoj, da bodo lahko prebivalke in prebivalci ravnali v skladu s pravili in prilagodili svoj način življenja in dela, ravnali samozaščitno, spoštovali pravila PCT in se odločili za cepljenje," so prepričani v stranki SD.

Spomnili so na spreminjanje načina ugotavljanja prebolevnosti in cepljenja ter poudarili, da prebivalci morajo morajo razumeti smiselnost ukrepov: "Če se sprejemajo nesmiselni ukrepi, kot je na primer PCT pogoj za delo na domu, potem bodo dvomili tudi o ukrepih, takrat, ko so smiselni." Opozorili so tudi na samozaposlene, napotene v karanteno, ki jim ne pripada nadomestilo: "To samozaposlene sili k delu, torej tudi kršitvi karantene, s čimer sistem sili k širjenju okužb, podobno kot je bilo v primeru bolniških (ne)nadomestil, zaradi česar so bolni in kužni ljudje ostajali na svojih delovnih mestih."