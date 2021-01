Janša s šolniki o ponovnem odprtju šol in vrtcev: jim bo vlada tokrat prisluhnila?

Na sredinem srečanju naj bi med drugim govorili tudi o predlogu skupne izjave o postopnem vračanju v vzgojno-izobraževalne ustanove, ki bi jo poleg vladnih predstavnikov podpisali različni deležniki v šolstvu. V njej bi soglašali s prizadevanjem za čim hitrejšo varno in trajno vrnitev vseh otrok in mladostnikov ter z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa v skladu s priporočili pristojnih institucij. Omenjeno izjavo, ki jo je ministrstvo sicer predlagalo že večkrat, so deležniki v ponedeljek znova usklajevali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec.

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Gregor Pečan za STA ni mogel napovedali, ali bo izjava, ki naj bi jo dopolnjevali še v sredo, usklajena v tolikšni meri, da jo bodo pripravljeni vsi podpisati. Po njegovih navedbah imajo nekateri občutek, da se med vrsticami s podpisom te izjave pogojuje vnovično odprtje vrtcev in šol. "Ampak mi nismo bili tisti, ki smo šole zaprli," je dejal in pojasnil, da v izjavi ni ničesar, česar ne bi šolniki že doslej počeli vsak dan.

Tudi v vrtcih se sprašujejo, zakaj je potreben podpis izjave, saj denimo spomladi ob ponovnem odprtju vrtcev niso potrebovali nobene izjave. Takrat je šlo za odločitev vlade, vrtci pa so dobili navodila, kako naj delujejo, je za STA pojasnila predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj.

Po Pečanovih besedah pa podpirajo navedbe v osnutku izjave, da bo šolsko ministrstvo za potrebe organizacije in izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa v šolah in vrtcih zagotovilo dodatna sredstva za kadre in materialne stroške. Doslej namreč niso dobili"nobene konkretne pomoči, da bi se lažje držali priporočil in omejitev", da bi denimo kupili več enojnih klopi ali namestili pregrade, je pojasnil.

V osnutku je predvidena tudi ustanovitev koordinacijskega telesa, ki bi spremljalo predlagane ukrepe in dajalo pobude za ukrepe. Pobuda za to telo je po besedah Bogatajeve prišla s strani združenj, saj so doslej pogrešali komunikacijo in sodelovanje z ministrstvom, z vladnimi ukrepi so bili pogosto seznanjeni iz medijev in tik pred zdajci, pričakovali pa bi sodelovanje pri odločitvah.

Pečan pa je glede koordinacijskega telesa skeptičen. V njem bi bili sicer pripravljeni sodelovati, ampak ne vidi nobenega zagotovila, da se bo z ustanovitvijo kaj spremenilo in da bi bili praktiki pri vladnih odločitvah upoštevani.

Kot je za STA dejal predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Anton Meden, bodo stališča do izjave v zvezi uskladili nocoj, decembra se za podpis podobne izjave tako kot več drugih deležnikov niso odločili, ker da je narava izjave lahko samo individualna. Ob tem je pojasnil, da so mnenja o koristnosti takšne izjave znotraj zveze precej deljena: nekateri v tem vidijo izkaz sodelovanja in enotnosti ključnih deležnikov za varno vračanje v šole, drugi pa so prepričani, da se s takšno izjavo ne bo spremenilo nič.