Se bodo šolarji v ponedeljek že vrnili v učilnice?

Nekateri starši so od šole prejeli obvestilo, da se bodo v ponedeljek njihovi otroci že vrnili v šolo, kar je sprožilo buren odziv. Obrnili smo se na pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter jih povprašali, ali se otroci res vračajo v šolske klopi. Kot so nam pojasnili, bo ta odločitev znana predvidoma konec tedna, so pa šolam res poslali okrožnice, naj se pripravijo, če bi do te odločitve prišlo.

Uradni vladni govorec Jelko Kacin je na tiskovni konferenci na vprašanje, ali se otroci res vračajo v šolske klopi odgovoril, da vlada s strani svetovalne skupine še ni dobila predloga glede vračanja otrok v šolo, ko pa ga bodo prejeli, pa se bo vlada o tem opredelila.

V okrožnici, ki so jo prejeli vrtci, je jasno sporočilo, da bodo morali v primeru vnovičnega odprtja vsi zaposleni ves čas, tudi pri delu v igralnicah, uporabljati maske. Prav tako se med seboj ne bodo smeli družiti, skupine pa bodo morale biti manjše za več kot polovico – v vrtcu po največ 10 otrok.

Za šole pa so prav tako prišla stroga navodila, da morajo biti mize na razdalji vsaj meter in pol ter da je mešanje ali združevanje skupin strogo prepovedano. Učenci bi morali ob morebitni vrnitvi maske nositi povsod, razen v učilnicah, šole v naravi in ekskurzije pa se do nadaljnjega ne bi izvajale.

O okrožnicah na MIZŠ sicer pravijo, da so jih poslali le za vsak slučaj, po naših informacijah pa naj ne bi bilo veliko možnosti, da bi se v ponedeljek del otrok in malčkov vrnil v šole ter vrtce.