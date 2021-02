Se bodo v ponedeljek otroci z Obale, Krasa in Zasavja lahko vrnili v šole?

Pred sredinim vladnim pretresanjem ukrepov je epidemiološka slika v posameznih regijah spet nekoliko spremenjena. Glede na sedemdnevno povprečje števila okužb, se je stanje poslabšalo v osrednjeslovenski, koroški in – najbolj – gorenjski regiji. Kot kaže danes, pa bi se s ponedeljkom v šole lahko vrnili otroci na Obali in Krasu ter v Zasavju.

Slovenija je ta hip v rdeči fazi. Sedemdnevno povprečno število okužb znaša 1.218, za prehod v oranžno fazo pa mora – enako kot število hospitaliziranih – pasti pod 1.000. "Trenutno imamo pet regij črnih, to so goriška, regija JV Slovenija, obalno-kraška, posavska in zasavska, ostalih sedem regij pa je rdečih," je na današnji novinarski konferenci povedala vladna govorka Maja Bratuša.

Po današnjih podatkihgre sicer na boljše goriški,obalno-kraška in zasavska regija sta že nazaj v rdeči fazi, kar med drugim pomeni vrnitev prve triade v šolske klopi. Na drugi strani pa poslabšanje – v osrednji Sloveniji, na Gorenjskem in po besedah Bratušove "tudi na Koroškem, ki se je zadnje dneve, celo tedne, držala najboljše". Zato, kot je še dodala, Koroška "ni več obarvana s črtami, ki so prikazale, da bi potencialno izpolnjevala pogoje za prehod v oranžno fazo".

Pri sprejemanju ukrepov bi bilo dobro upoštevati, kaj dviguje povprečje okužb v posamezni regiji. Če je vir denimo izbruh v domu starejših ali podjetju, to ni nujno odraz stanja v populaciji. —infektologinja Mateja Logar

Po mnenju infektologinje Mateje Logarbi bilo pri sprejemanju ukrepov sicer dobro upoštevati, kaj dviguje povprečje okužb v posamezni regiji. Če je vir denimo izbruh v domu starejših ali podjetju, to ni nujno odraz stanja v populaciji. Po izkušnjah na Polzeli in v Kranju pa poziva tudi k previdnosti pri hitrem testiranju."Da se testi izvajajo tako, kot je predpisano, da so na sobni temperaturi, da se upoštevajo navodila proizvajalca. Ker se je seveda izkazalo, da če se izvajajo testi na nizkih temperaturah, da so lažno pozitivni, verjetno lahko vplivajo še kakšni drugi dejavniki," je poudarila. Vlada se namreč pri sprejemanju ukrepov zanaša tudi na izvide hitrih testov, četudi se v veliko primerih izkažejo za nezanesljive. Vse negotovosti, ki jih povzroča hitro odpiranje in zapiranje šol, po besedah psihologinje Eve Kovač otrokom nedvomno povzročajo stres.

"Moj apel predvsem na starše je, da moramo odrasli ta del bremena, ki pade na otroke, prevzeti. Tako veselo se postavljamo za njih, jaz to podpiram, ampak dajmo iti še v to smer, da jim pomagamo, se pogovorimo z njimi, jim poskušamo razložiti situacijo," je izpostavila. In medtem ko so se tudi danes nadaljevali protesti proti zapiranju šol – v Novi Gorici se je zbralo približno 300 ljudi – pa v Združenju ravnateljev pripravljajo pobudo, naj vlada v šole po vsej državi vrne vsaj prvo triado, ker da šole epidemiološko po njiihovem niso problem.

