150 izraelskih zdravstvenih delavcev bo poskusno prejelo četrti odmerek. Kot pravijo, bodo po končani študiji – če se bo ta obnesla – že drugi poživitveni odmerek svetovali starejšim, kronično bolnim in zaposlenim v zdravstvu. Tzachu Grossman, izraelski pediater, pravi: "Ko koristi primerjamo s tveganjem, mislim, da koristi spet prevladajo, zato sem glasoval za četrti odmerek."

Čeprav smo pri nas šele zares začeli cepiti tretjič – do danes se je cepilo 457.000 prebivalcev – tudi četrtega cepljenja ne moremo izključiti, pravi vodja posvetovalne skupine za cepljenje, Bojana Beović. "Kaj takega se lahko zgodi tudi pri nas. Mi bomo v to obdobje verjetno vstopili marca, in do takrat bomo že imeli podatke o varnosti iz Izraela in še nekaterih drugih držav," dodaja.

Bolj kot varnost četrtega odmerka pa strokovnjake skrbi omikron, ki se po stari celini izjemno hitro širi. Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan pojasnjuje: "Mogoče je dobra novica to, da je hkrati zelo neverjetno, da bi bil virus bistveno bolj kužen in potek bolezni bistveno težji. Takšni scenariji nam verjetno ne grozijo več."