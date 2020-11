Še Butalci zmorejo, kaj pa vi?

Ena najtežjih stvari, ki nas je doletela v letošnjem letu, je vsekakor epidemija koronavirusa in z njim povezani ukrepi za zajezitev širjenja virusa. Mnogi ukrepe upoštevajo, se pa najdejo tudi taki, ki ukrepov ne spoštujejo, in prav slednjim je namenjen video, ki so ga posneli Butalci. Slednji so dokazali, da ukrepe lahko upoštevajo. Jih lahko tudi vi?

V ponedeljek je vlada na dopisni seji epidemijo podaljšala še za 30 dni, saj se stanje umirja prepočasi. Razlogov za to je več, a eden najpomembnejših je vsekakor ta, da se nekateri ljudje še vedno ne držijo ukrepov. Številni namreč iščejo luknje, da lahko še naprej živijo tako kot pred epidemijo, kar pa izvajanje strogih ukrepov le še podaljšuje, saj se virus še naprej nezmanjšano širi. Za vse tiste, ki ukrepov ne sprejemajo in jih ne upoštevajo, je pustno društvo Cerknica pripravilo zabaven in poučen video. "Še Butalci razumejo, da je v teh težkih časih treba nositi masko, vzdrževati varnostno razdaljo, umivati in razkuževati roke," so sporočili. V videu na zabavaen način prikažejo, katere ukrepe je treba dosledno spoštovati in upoštevati. V prvi vrsti gre za obvezno nošenje mask. Butalci nosijo kar dve maski, poudarijo. Temepljito umivanje rok je izredno pomembno, pravijo. Žaba se cela umije 20 krat na dan, zato bodi kot žaba. Upoštevati pa je treba tudi ohranjanje varnostne razdalje, vsaj dvakrat po meter, torej tri metre, pojasnjujejo in seveda prezračevanje prostorov, tudi ponoči. Zabaven video, ki jasno pokaže, da upoštevanje ukrepov za zajezitev širjenja okužb ni nekaj nemogočega, saj to zmorejo tudi Butalci. Pridružite se Butalcem ter upoštevajte ukrepe tudi vi!