Še eno lažno sporočilo. UKC Maribor: Medicinske sestre z odvozom brisov niso povezane

Avtor "sporočila" začne z besedami: "Evo, iz prve roke." In nadaljuje: "Od znanke." Torej ne gre za informacijo iz prve roke, poleg tega "skrivnostna znanka" seveda nima imena ali priimka. "V UKC Maribor so sestri, ki jemlje vzorce za test za korono, prinesli, naj podpiše, da je včeraj opravila 421 testov, čeprav jih je samo 44. Če ne bi podpisala, so ji zagrozili z odpovedno delovnega razmerja," trdi sporočilo.

Sporočilo, v katerem ne drži noben podatek, pojasnjujejo v UKC Maribor. "Gre za lažne informacije. UKC Maribor nima laboratorija za brise. Medicinskim sestram ni treba podpisovati ničesar in s samim odvozom brisov niso povezane."

"V urgentnem centru UKC Maribor smo v zadnjem tednu opravili okoli 50 hitrih testov, enota za obvladovanje bolnišničnih okužb pa med zaposlenimi dodatno opravi povprečno 100 -150 testov na dan," še dodajajo.

Standardne PCR-teste sicer opravljajo v NLZOH – Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano – in ne v UKC Maribor."Po podatkih dr. Golleta je bil rekord v zadnjih nekaj dneh 900 brisov na dan, danes najverjetneje že več. Storitev opravljajo za širšo regijo," so še dodali v UKC Maribor.